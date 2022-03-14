NFL／布雷迪不退了 之前1500萬買退休紀念球收藏家虧大

上個月才宣布退休的布雷迪(Tom Brady)，稍早語出驚人宣告「復出」，將披上海盜戰袍再戰1季，不料昨天才有一名收藏家花了將近52萬美金買下布雷迪生涯最後一次傳出達陣的球。

握有7座超級盃冠軍，5度當選超級MVP，布雷迪2月宣布退休時震驚體壇，沒想到一個月後布雷迪在個人社群發文表示「不退了」，「過去兩個月我終於發現，屬於我的地方仍是球場，(退休)那一天終究會來，但還不是現在。我將回到海盜繼續我的23個職業賽季，我們還有未完成的大業。」

然而昨天一名收藏家在拍賣大會上以將近52萬美金飆下布雷迪上季傳出最後一次達陣的那顆球，原本以為這將會是布雷迪生涯最後一次傳出達陣，具有高度紀念價值導致球迷願意為了它花下大手筆，沒想到如今布雷迪決定再戰，這顆球基本上喪失任何特殊意義，只不過就是布雷迪生涯中一次不足為奇的助攻。