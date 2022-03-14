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桌球／挺進WTT大滿貫賽16強 鄭怡靜：戰術奏效

中央社 / 新加坡14日專電
台灣一姐鄭怡靜。 中央社
台灣一姐鄭怡靜。 中央社

台灣桌球一姊鄭怡靜今天在WTT新加坡大滿貫賽女單32強以3比1擊敗巴西選手布魯娜。她賽後受訪表示，自己第2局打得過於保守，第3局開始加快攻擊速度，「很高興戰術有奏效」。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行。台灣選手今天在男、女單打，以及雙打、混雙賽事輪番上陣，爭取晉級機會。

女單賽事部分，世界排名12的鄭怡靜面對排名32的巴西選手布魯娜（Bruna Takahashi），首局以11比9先下一城後，次局在7比3領先情況下遭逆轉，以8比11讓出。

鄭怡靜第3局重振旗鼓，以11比5搶下，第4局也成功以11比8拿下，最終以3比1收下勝利，挺進16強。

對於第2局一度得分停滯不前，鄭怡靜賽後接受中央社記者訪問時表示，自己打得過於保守，調整攻擊的速度有點太慢，因此第3局、第4局她加強進攻速度或接發球的速度，「很高興戰術有奏效」。

這是兩人首次交手，鄭怡靜自評表示，自己今天在執行戰術上有點猶豫、過於保守，主要因為對手情況跟她想像的不太一樣，「希望下一場比賽能調整得快一些」。

鄭怡靜女單16強賽將對上日本選手石川佳純（Kasumi Ishikawa）與捷克女將瑪泰洛娃（HanaMatelova）之間的勝方。

此外，鄭怡靜今天一日2戰，稍晚將在混雙8強賽與林昀儒合體，對戰印度組合吉納納賽卡蘭（SathiyanGnanasekaran）、巴特瑞（Manika Batra），爭取4強入場券。

對於這次混雙賽事是否有設定目標，鄭怡靜說，當然希望有最好的結果，「但最好的結果只有一個」。「只要做好你自己，就是最好的自己」，她希望自己每場比賽都全力以赴去打。

鄭怡靜 桌球 林昀儒

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