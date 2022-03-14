快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌球／WTT莊智淵激戰5局遭逆轉 鄭怡靜晉級女單16強

中央社 / 台北14日電
莊智淵。 新華社
莊智淵。 新華社

桌球教父」莊智淵、一姐鄭怡靜今天WTT大滿貫賽一日2戰，莊智淵男單32強錯過3個賽末點，以2比3不敵韓國選手安宰賢；鄭怡靜以3比1擊敗巴西布魯娜，晉級16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在新加坡舉行，台灣選手今天將在男、女單打，以及雙打、混雙賽事輪番上陣，爭取晉級機會。

40歲莊智淵目前世界排名第24，通過男單首輪5局考驗後，今天打頭陣，男單32強賽出戰排名第45名的韓國選手安宰賢（An Jaehyun），生涯首度對決，莊智淵前2局各以11比7拿下後，搶先聽牌。

不過，對手在第3局展開反擊，莊智淵在1比7落後情況下，追成只剩2分差，但未能再下一城，以5比11棄守，第4局再以5比11讓出。

決勝局戰況膠著，莊智淵在取得10比7領先情況下，浪費3個賽末點機會，讓對手連得5分逆轉，莊智淵未能複製首輪贏球戲碼，以10比12敗下陣來，晚間將與陳建安攜手在男雙16強賽上陣。

女單賽事部分，世界排名第12的一姐鄭怡靜面對第32名巴西選手布魯娜（Bruna Takahashi），首局以11比9先下一城後，次局在7比3領先情況下遭逆轉，以8比11讓出。

鄭怡靜第3局重振旗鼓，以11比5搶下後，第4局在以10比7領先時，儘管浪費1個賽末點，仍成功以11比8收下勝利，挺進16強，稍後則將在混雙8強賽與林昀儒合體，爭取4強入場券。

莊智淵 鄭怡靜 桌球

延伸閱讀

桌球／時隔近4個月與林昀儒合體 鄭怡靜：相互適應調整

桌球／WTT大滿貫賽 林昀儒、鄭怡靜挺進混雙8強

桌球／激戰5局WTT大滿貫賽晉級 鄭怡靜：相信自己能贏

桌球／莊智淵頂住對手反撲 WTT大滿貫賽晉級次輪

相關新聞

羽球／全英公開賽首輪 戴資穎、周天成今晚輪番登場

超級1000系列全英公開賽首日，球后戴資穎預計將在台灣時間今晚5時55分面對比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），小戴要挑戰個人在本賽事的第四冠，而我國男單「一哥」周天成也將於今晚8時登場，與世界排名23的印尼好手雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）交手。

北京帕運閉幕 央視不翻譯帕委主席「和平」訴求致詞

北京冬季帕運13日晚間在國家體育場（鳥巢）正式閉幕。因俄羅斯入侵烏克蘭，國際帕委會主席在閉幕式上致詞時提及對和平的訴求，...

NFL／上個月才宣布退休…傳奇四分衛布雷迪 重回海盜復出

7次率隊奪下NFL超級盃冠軍的傳奇四分衛布雷迪今天表示，他已打消退休念頭，下一季將披海盜球衣重回球場

桌球／林昀儒、鄭怡靜 找回默契

相隔3個月再合體，東京奧運銅牌混雙組合林昀儒／鄭怡靜昨天順利打下WTT新加坡大滿貫賽4強門票，單打也持續挺進的鄭怡靜形容...

舉重／郭婞淳拚亞運 心態不再迷路

9月杭州亞運在即，在東京奧運燃起運動熱潮的好手都已摩拳擦掌，「舉重女神」郭婞淳、「柔道男神」楊勇緯、「拳擊女王」陳念琴，...

高球傳奇「Mr.LU」呂良煥病逝

我國高爾夫球傳奇名將呂良煥，昨天傳出病逝於台北榮民總醫院，享壽86歲。他曾多次在亞洲高球巡迴賽與日本高球巡迴賽奪冠，不僅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。