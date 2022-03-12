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桌球／激戰5局WTT大滿貫賽晉級 鄭怡靜：相信自己能贏

中央社 / 台北12日電
鄭怡靜。 路透社
鄭怡靜。 路透社

WTT新加坡大滿貫賽今天進入第2天會內賽，台灣一姐鄭怡靜首輪比賽對上日本女將加藤美優，激戰五局，鄭怡靜以3比2獲勝。她賽後受訪表示，決勝局一心想著要堅持下去，「相信自己能贏」。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行，資格賽結束後，昨天起進入男單、女單64強賽事，另外還有男雙、女雙及混雙項目。

女單方面，世界排名第12的鄭怡靜今天遭遇世界排名41的加藤美優。前3局打完，鄭怡靜以11比5、9比11、11比4取得「聽牌」優勢，沒想到第4局她在9比7領先時，讓對手連拿3分逆轉、追平戰局。

決勝第5局戰況扣人心弦，雙方一路鏖戰至尾段，鄭怡靜在丟掉6個賽末點後，先後靠著對手回擊出界與掛網連拿2分，最終以17比15擺脫對手糾纏，搶下32強門票。

鄭怡靜賽後接受中央社採訪時表示，為了今天的比賽做了滿充分的準備，最後一局心裡想著要堅持下去，「一定可以贏，要相信自己」。

靠著堅定意志，鄭怡靜果真克服壓力，擊敗對手。她說，「今天是真的很不容易的勝利」，拿下這一勝也讓自己信心提升不少。

鄭怡靜坦言，自己前一站在阿曼的比賽結果不理想，但其實身體狀態是很好的，可能是輸在「不相信自己」。今天感覺能打出自己的風格跟鬥志，很開心拿下勝利。

最後一局與對手糾纏許久才分出勝負，鄭怡靜說，當時一直在內心向自己信心喊話，有幾球是戰術位置落點沒打對，「我只要相信自己一定能贏」。

鄭怡靜也說，今年重點目標是希望更坦然面對自己弱點，在面對輸掉比賽或狀態不理想時，如何能盡快調整好狀態，解決心理上的問題。

另外，台灣「桌球教父」莊智淵稍早在男單賽事碰上世界排名29的德國削球名將菲盧斯（RuwenFilus），兩人激戰5局後，最終由世界排名第24的莊智淵3比2拿下勝利，晉級32強。

莊智淵賽後受訪表示，自己其實狀態沒有太好，表現一般，「也沒有想到太多，就盡力去打」。這次參賽，他沒有設定目標，但「希望能找回之前的感覺，慢慢打」。

此外，除了單打，鄭怡靜也與台灣桌球一哥林昀儒搭檔出戰混雙項目，首輪將於明天對上新加坡組合周哲宇、曾尖。

鄭怡靜 桌球 莊智淵

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