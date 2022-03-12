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桌球／莊智淵頂住對手反撲 WTT大滿貫賽晉級次輪

中央社 / 台北12日電
莊智淵。 資料照／新華社
莊智淵。 資料照／新華社

台灣「桌球教父」今天差點浪費開局2比0聽牌優勢，讓對手連趕2局追平，所幸決勝局他頂住對手反撲，最終以3比2險勝德國削球好手菲盧斯，也挺進WTT大滿貫賽男單次輪。

WTT大滿貫賽今天在新加坡進行第2天會內賽，世界排名24的莊智淵，碰上排名29的德國削球名將菲盧斯（Ruwen Filus），雙方過去2度交鋒，兩人勝負各半，不過最後一次交手距今已是4年多前的事。

今天莊智淵開局迅速進入比賽狀態，前兩局接連以11比7、11比4拿下，也取得「聽牌」優勢，原以為可以輕鬆拿下比賽勝利，不料對手展開全力反撲，莊智淵則以11比13、4比11連丟2局，也讓對手扯平。

歷經前兩局的亂流，莊智淵總算即時回穩，他開賽就連拿5分，取得大幅領先，不料對手攻勢再起，再將比分追至7比7平。

決勝關頭莊智淵連拿3分取得關鍵性超前，並手握3個賽末點，對手追回1分後，隨即在接發球時發生失誤，球也直接削出界，也讓莊智淵在驚濤駭浪之中拿下晉級門票。

至於女單方面，台灣一姐鄭怡靜今天則遭遇世界排名41的日本女將加藤美優，雙方過去4次交手，鄭怡靜以1勝3負暫居下風，

今天兩人在大滿貫賽首輪碰頭，鄭怡靜在前3局打完，一度以11比5、9比11、11比4取得「聽牌」優勢，沒想到第4局她在9比7領先時，沒有把握機會，反讓對手連拿3分逆轉、追平戰局。

決勝第5局戰況扣人心弦，雙方一路鏖戰至尾段，鄭怡靜在浪費了6個賽末點後，先後靠著對手回擊出界與掛網連拿2分，才以17比15驚險擺脫對手糾纏順利搶下32強入場券。

莊智淵 鄭怡靜 桌球

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