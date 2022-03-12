「大武山下的小奧運」 57屆六堆運動會與時俱進

第57屆六堆運動會今、明兩天在屏東竹田國中登場，本屆別出心裁打造科技感十足的LED聖火台，展現六堆文化接軌國際，讓各界看見國際慢城竹田鄉的熱情與前瞻未來，同時新增奧運項目和新穎主流賽項；縣長潘孟安說，六堆運動會不僅是運動競技，更是各個聚落彼此競賽、交流的活動，凝聚大家的向心力，互相成長、學習，更是情感聯繫與文化扎根最好的時機。

六堆運動會延續57屆的悠久歷史，是許多六堆人朝聖的運動盛事，有「大武山下的小奧運」之稱，也是台灣本土舉辦延續最久的運動會；潘孟安說，每年的運動會都由各個客家鄉鎮，包括前堆、後堆、左堆、右堆、中堆、先鋒堆輪流辦理，藉由運動賽事將客家子弟團結一起，不但能鍛鍊體魄也將傳承百年的客家精神發揚光大。

本屆六堆運動會除了籃球、桌球、棒球和大眾熟悉的田徑賽事外，更與國際接軌，新增奧運項目和新穎主流賽項，包括霹靂舞、攀岩、幼兒滑步車、馬拉松等，將傳統與創新融合，展現運動會的兼容並蓄，要把六堆地區客家的團結意識及硬頸精神延續給下一代，為六堆打破更輝煌的記錄。

今天開幕典禮由客委會主委楊長鎮、縣長潘孟安到場為六堆鄉親加油打氣，勉勵競賽選手全力以赴。開幕演出特別安排竹田四部曲動態表演，以「扎根、生命、喜悅、感動」演出設計，潘孟安也感謝旅外的六堆子弟，關心故鄉發展，給予屏東的許多支持及幫助，六堆運動會將各族群融合牽手連結，全體一心攜手發揚客家文化，一起為客家加油。