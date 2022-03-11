LPGA／本田泰國公開賽次輪未完賽 李旻並列15

台灣旅美高球好手李旻，今天在LPGA本田泰國公開賽次輪，打下5鳥、1柏忌，以低於標準4桿的68桿繳卡，兩回合以低於標準9桿的135桿，暫時並列15名。

總獎金160萬美元（約新台幣4544萬元）的本田泰國公開賽，是今年LPGA亞洲站的其中一站，台灣除李旻外，去年和她聯袂參加東京奧運女子高爾夫的隊友徐薇淩、也同場參戰。

日本名將畑岡奈紗今天再捕獲7鳥、且沒有任何柏忌，兩輪累計以低於標準16桿的128桿，與韓裔澳洲籍女將吳素賢並列領先。

李旻今天開局平穩，下場後一路持平，直至第7洞小鳥才首度開張，不過隨後她再捕一鳥，前9洞累計進帳2個博蒂。

轉場後李旻火力不減，再添3鳥與1柏忌，讓她單回合以低於標準4桿的68桿完賽，排名也從首輪的並列17，微幅上升至並列15。

至於台灣一姐徐薇淩，今天抓鳥本領依舊，她全場共抓7鳥，可惜也吞下2個柏忌，此外並在第5洞罕見地苦吞3柏忌，也導致桿數無法壓低，讓她第2回合以低於標準2桿的70桿完賽。

事實上，徐薇淩在本田泰國公開賽前兩輪累計共抓13鳥，可惜博蒂進帳雖多，柏忌卻也不少，她首輪就苦吞3個柏忌，導致她前2回合打完，僅以低於標準5桿的139桿並列43。