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桌球／WTT大滿貫賽男單首輪過關 林昀儒自評表現還可以

中央社 / 新加坡11日專電
林昀儒。 新華社
林昀儒。 新華社

WTT新加坡大滿貫賽64強賽事今天登場，台灣桌球一哥林昀儒首戰以3比0輕取芬蘭好手奧拉，晉級32強。他賽後受訪表示，覺得自己表現「還可以」，拿下這場比賽也有助提升信心。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行，資格賽結束後，今天起進入男單、女單64強賽事，另外還有男雙、女雙及混雙項目。

目前男單世界排名第7的林昀儒首戰對上世界排名63的奧拉（Benedek Olah），開局先以11比8拿下，次局一開賽就一路壓著對方打，最多以9比3取得領先，對手雖一度急起直追，所幸決勝關頭林昀儒穩住，以11比7拿下後取得「聽牌」。

林昀儒連拿2局後攻勢更猛，第3局以11比5拿下，最終以直落三之姿橫掃對手，順利挺進32強。

他賽後接受中央社記者訪問時表示，覺得自己今天表現「還可以」，也希望這次參賽自己的心態比上次放得更開，不要太拘謹，「多享受比賽」。

林昀儒去年12月來新加坡參加WTT世界盃決賽，當時首輪比賽即吞敗出局。談及時隔3個月再度來星參賽的目標，他昨天受訪表示，「第一場先贏了再說」。

對於今天順利拿下勝利，林昀儒說，心情還不錯。

至於首輪獲勝後，是否提升對後續賽事的信心？他表示，「應該會好一點」，每一場比賽都是重新來，一樣要好好準備。

他認為，每一場比賽都很困難，「每一場都做好困難的準備就可以了」。

林昀儒單打下一戰將對上世界排名48的克羅埃西亞選手加奇尼（Andrej Gacina）。

另外，林昀儒也與台灣桌球一姐鄭怡靜搭檔出戰混雙項目，與廖振珽搭檔參加男雙比賽。

林昀儒 桌球 廖振珽

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