角力／曾受自家人歧視烏克蘭東奧金牌黑人選手 亮槍為國而戰

烏俄戰爭造成大批人民流離失所死傷慘重，烏國運動員也紛紛挺身投入戰場、捍衛家園。去年東奧希羅式角力87公斤級金牌得主、第一位烏克蘭國會黑人議員別列紐克(Zhan Beleniuk) ，近日在社群上傳手槍和手榴彈照片，並堅毅表示已做好準備，隨時為國奮戰。

別列紐克在1991年出生在烏克蘭首都基輔，他的母親是烏克蘭人，父親是盧安達人，在運動賽場表現出色，2016年奧運為烏克蘭奪下角力銀牌佳績，後來當選烏克蘭首位黑人議員寫下歷史。去年東奧更上一層樓摘下金牌，但傳出他當時回國時，卻遭受到部分烏克蘭人對他的歧視與辱罵，要他滾回非洲去。

如今面臨烏克蘭的變局，他放下一切，要全力捍衛自己家園，別列紐克沈痛地告訴英國《衛報》，「我正陷入難以置信的惡夢中。」秀出3支手槍和手榴彈說道，「我沒有任何軍事經驗，但我必須做好準備。」抱著誓死決心為國奮戰。

東奧古典式角力87公斤級金牌得主、第一位烏克蘭國會黑人議員別列紐克(Zhan Beleniuk) ，曬出手槍和手榴彈照片，抱著誓死決心為國奮戰。 截自臉書。

現任烏克蘭國會議員的別列紐克表示目前工作主要幫忙解決負責區域的問題，同時與軍隊和志願兵聯絡。他坦言有成千上萬的人被困在冰冷的地下室，沒有電力、無法衛浴，連食物和水都出現短缺的情形，但他仍毅然決然留下，即便冒著性命危險也不輕易離開家園，「我知道俄羅斯目標是拿下總統與國會議員，他們想讓烏克蘭變成聽從命令的魁儡，但我來自基輔我哪裡都不會去，總統也不會。」

日本網友得知此訊息紛紛大讚身為議員的別列紐克相當勇敢，並嘲諷自家政客，「要是日本國會議員，還會去戰鬥嗎？」、「人家是金牌得主又是國會議員，桌子還放著手槍和手榴彈，如果是日本的議員可能會先走人。」