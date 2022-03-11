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青年盃／再度叩關跳高全國紀錄失敗 李晴晴直呼太可惜

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
女子跳高全國紀錄保持人李晴晴今天再度向紀錄挑戰以失敗收場。記者劉肇育／攝影
女子跳高全國紀錄保持人李晴晴今天再度向紀錄挑戰以失敗收場。記者劉肇育／攝影

去年兩度刷新女子跳高全國紀錄的李晴晴，今天在青年盃再度向自己所保持的全國紀錄挑戰，不過最終在1公尺91三次試跳失敗，但仍是以1公尺83成績改寫大會紀錄摘金，對於今年將站上亞運舞台，她也直言希望能挑戰1公尺95以上，甚至是2公尺的成績，為台灣力拚獎牌。

李晴晴去年在全大運與全運會分別以1公尺87和1公尺90兩度打破全國紀錄，並且一舉達到亞運參賽標準，而本賽季她也將目標放在全國紀錄以及為世大運、亞運備戰。

在港都盃向全國紀錄挑戰失敗後，今天的青年盃女子跳高決賽，李晴晴在起跳高度1公尺69輕鬆通過後，接下來的1公尺77和破大會紀錄的1公尺83也都是一跳成功，在金牌和大會紀錄已經入手的情況下，她也直接向全國紀錄挑戰，將高度升上1公尺91，不過最終3次試跳失敗，但仍是拿下金牌。

李晴晴坦言，在今天天氣較為炎熱，身體也較為放鬆的情況下，原以為能夠成功挑戰全國紀錄，但最終失敗收場她也直言有點失望，「第一跳後面節奏有點亂掉，第二跳則是放太鬆了，現在就是技術還不夠穩定。」

李晴晴透露，在練習時曾測量過起跳後肚臍位置大概在195公分左右，代表自己其實彈跳力是足夠越過這樣的高度，不過技術上確實還是不足夠，她也將挑戰195公分的目標設定在今年的成都世大運，並期待亞運也能夠站上頒獎台。

李晴晴 亞運 全運會

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