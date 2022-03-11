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網球／禁令只是暫時 球王梅德維夫仍盼出賽掛上俄國旗

聯合新聞網 / 綜合報導
新科世界球王梅德維夫盼禁令只是暫時，期待在名字旁掛上國旗的那天。 美聯社。
新科世界球王梅德維夫盼禁令只是暫時，期待在名字旁掛上國旗的那天。 美聯社。

隨著烏俄戰爭延燒，國際體壇也加入抵制行動，網球組織ITF、ATP、WTA日前就宣布俄羅斯、白俄選手必須以中立身份參賽且不能展示國旗國歌等。對此新科世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev）也坦然接受此決策，但他仍盼望著掛上俄羅斯國旗的那天到來。

在俄羅斯侵略烏克蘭後，梅德維夫也淪為無國籍的新科球王，將以中立選手身份出賽美國印地安泉大師賽。對於目前情勢他坦言，「談及這個話題總是很艱難，但我想打網球，想在不同的國家打球。」

將首次以頭號種子之姿迎來印地安泉大師賽的梅德維夫表示，「我想推廣我愛的運動，並懇切想要向我國推廣我正在做的事，但就局勢來看，以中立身份參賽是目前唯一能打球的方法。」

當被問到未來網球組織是否會跟進其他體育項目禁止雙俄選手出賽，梅德維夫坦言無法預料，「我們永遠不知道未來會怎樣，有些團隊運動做出這個決定，但網球可能是世界上最個人化的運動之一，每個人都可以生活在不同地方。雖然可能會遭禁賽，但總有撥雲見日的一天，期待名字旁能掛上俄羅斯國旗那刻。」

俄羅斯 國旗 烏克蘭 戰爭 國歌

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