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自由車／台中市自由車場投入2億整建 進入測試階段

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中市自由車場斥資2億整建，已進入測試階段。圖／台中市運動局提供
台中市自由車場斥資2億整建，已進入測試階段。圖／台中市運動局提供

位於台中市清水區鰲峰山的台中市自由車場，擁有全長333公尺全國唯一獲得國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道，在歷經20餘年充分使用後，已成為國內自由車運動發展重要基地，台中市運動局長李昱叡表示，為強化自由車運動發展環境，市府爭取中央資源與籌編預算，包含整建與改善照明工程，兩階段共投入2億餘元，打造全國唯一獲國際賽道認證的自由車競賽場。

台中市運動局表示，市長盧秀燕上任後先完成1.8億元預算整建工程，並於108年9月完工啟用，運動局持續優化運動環境，積極籌編預算2000萬元強化夜間照明，加速推動改善照明設備工程，主要改善項目有投光燈具組、燈具設備箱、機電控制設備及安裝等個項目，大大提升場地照明亮度，而新設環場照明還特別增設系統控制，可隨使用需求調整亮度和設計環場照明特效。

另外，李昱叡邀集國家級自由車知名教練徐瑞德，與台中自由車隊至現場共同視察工程情形，確認實地照明狀況，目前已進入測試階段，希望最後調整達成優化自由車場的目標，期盼透過完善的運動環境，培育國家優秀自由車運動人才。

李昱叡說明，市長盧秀燕重視運動環境與人才培育，特別選在非賽季期間，進行自由車場賽道養護工程，提供運動員更優質的競賽場地，符合國家訓練與賽事需求，目前台中市自由車場已成功舉辦多項全國性經典賽事與訓練，成為培育國際運動人才的重要搖籃，是全國唯一、也是最新的國際級自由車場。

台中市運動局指出，台中市培育出多位優秀頂尖的自由車運動員，如釜山亞運金牌林志勳、廣州亞運金牌蕭美玉、奧運國手馮俊凱等多位國際級選手，未來將持續深化自由車競技發展，培育更多國家運動菁英，朝國際競技舞台邁進。

台中市自由車場斥資2億整建，已進入測試階段。圖／台中市運動局提供
台中市自由車場斥資2億整建，已進入測試階段。圖／台中市運動局提供

自由車 亞運 馮俊凱

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