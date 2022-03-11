青年盃／國三黃潮鴻「架」勢好 放眼黃士峰U18紀錄

被譽為男子標槍「雙槍」接班人的新北光榮國中黃潮鴻，今天在青年盃國男標槍決賽擲出76公尺21的成績，將自己所保持的大會紀錄向前推進了近6公尺，他賽後也直言接下來期盼能在全中運挑戰破80公尺，放眼黃士峰所保持的男子標槍（700公克）U18全國紀錄80公尺21。

去年以國中身身份站上全運會舞台，並且與「雙槍」鄭兆村、黃士峰同場競技的黃潮鴻，是國內男子標槍的新生代好手，在上月的港都盃擲出75公尺32打破大會紀錄後，黃潮鴻這段時間也加強了架槍動作，並在今天的青年盃第一擲就有71公尺11的成績，再度改寫自己所保持的大會紀錄，並且在第6擲擲出76公尺21，創下個人最佳紀錄。

談到過去幾場比賽成績不斷提升，黃潮鴻透露這段時間都在針對架槍動作進行加強，平時就會架槍走100公尺，僅管手很酸，但也讓肌肉記憶，接下來他也期待能在全中運擲破80公尺，並且挑戰黃士峰所保持的U18紀錄。

黃潮鴻教練黃婉婷表示，前段時間針對黃潮鴻的支撐和鞭打動作進行加強，包括日前也讓他來觀看黃士峰的賽事學習，上周訓練時就已經能達到77公尺的水準，也期待他能在全中運繼續突破。

談到黃潮鴻國中就備受期待，黃婉婷坦言帶到這樣一名選手確實會有壓力，因為要幫助他成績不斷提升，不過她也強調黃潮鴻心態相當好，「他個人沒什麼壓力，就是把平常該做的做好，也不會到處炫耀自己的成績。」