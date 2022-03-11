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青年盃／大甲學弟林仲威衝出佳績 陳傑期待更勝壓力

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
大甲高中林仲威在高男400公尺跨欄跑出歷年第9傑的佳績。記者劉肇育／攝影
大甲高中林仲威在高男400公尺跨欄跑出歷年第9傑的佳績。記者劉肇育／攝影

青年盃今天上午舉行400公尺跨欄決賽，最終公開男子組由「跨欄王子」陳傑以51秒33率先抵達終點，而高中組則是由陳傑的大甲高中學弟林仲威以50秒94的成績打破大會紀錄摘金，且成績更優於公開男子組，讓陳傑在賽後直言，過去在後有追兵時雖然會覺得有壓力，但現在更期待學弟能夠銜接上來，互相切磋。

今年高三的林仲威，在上月的港都盃才跑出51秒52的大會紀錄摘金，今天又在青年盃以50秒94改寫陳建榮去年所創下到高男組大會紀錄51秒66，而這個成績也讓他擠身到歷年第9傑，且比緊接在後舉行的公開男子組冠軍陳傑的51秒33更快。

同樣來自大甲高中的林仲威與陳傑，過去就曾在全運會上代表台中市參加男子1600公尺接力賽，平時陳傑也會回到母校與學弟分享個人經驗，並且也一直有在關注林仲威的表現，而在比賽場上相遇時，陳傑也都不吝嗇指導學弟。

陳傑（左2）今年首場400公尺跨欄摘金。記者劉肇育／攝影
陳傑（左2）今年首場400公尺跨欄摘金。記者劉肇育／攝影

談到近年來包括彭名揚、陳建榮、林仲威等學弟陸續竄起，陳傑坦言這對於他來說是很好的刺激，也相當期待有人可以銜接上來，「像日本就是一代一代銜接的很好，雖然一開始有人追上來時我也會覺得有壓力，但之後也轉換心態，覺得這是個好現象，並且學習他們好的訓練方式，彼此分享經驗。」

目前已經達到亞運參賽標準的陳傑，這次青年盃僅是他本季第一場400公尺跨欄賽事，他坦言雖然秒數不是那麼好看，但就是依照訓練方式跑完，談到對於未來的運動員生涯規劃，他也直言是跑一趟就少一趟，但也會看亞運的比賽成績來決定是否再拚巴黎奧運。

陳傑 亞運 全運會

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