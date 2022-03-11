青年盃／賽程延誤40分鐘學調適 楊俊瀚200公尺仍摘金

111年全國青年盃田徑公開賽今天進入最後一天賽程，不過上午賽程卻出現大延遲的狀況，其中男子200公尺決賽就晚了近40分鐘才舉行，但「最速男」楊俊瀚最終仍以20秒79的成績率先通過終點，並且再一次超越亞運參賽標準。

青年盃在今天上午舉行多項決賽賽事，不過從3000公尺賽事開始就出現比賽延遲的狀況，導致後續的400公尺跨欄、200公尺和800公尺賽事都受到影響，其中楊俊瀚所屬的男子200公尺決賽，就從原訂的10點55分，延到近11點半才舉行，導致不少選手選擇棄賽或是無法以最佳狀態完賽。

儘管賽程延遲了40分鐘，但楊俊瀚最終仍是跑出優於港都盃的20秒79拿下金牌，不過他賽後也強調對於這兩天200公尺的成績並不感到滿意，「但不管是天氣還是賽程的誤差，都算是蠻難得的經驗，儘管在國際賽這樣的狀況比較少見，但如果真的遇到了，就要學著怎麼應變，並專注在自己的熱身上。」

楊俊瀚指出，過去在遇到賽程延誤的狀況，都會試著調整熱身的步調，不過有時候還是會發生熱身完狀態正好時，卻無法馬上下場比賽的狀況，「但也只能調適自己的心情，比賽經驗多了，就會有一個固定的模式。」

在這次青年盃包辦男子100公尺、200公尺雙金後，楊俊瀚原訂將參加月底的大專錦，不過他今天賽後也強調，將會視訓練計畫進行調整，「目標還是放在4月底日本的比賽，不過那一場是邀請制，可能要這陣子才會知道是否受邀，所以下一場（大專錦）在訓練計畫考量下還不一定會比。」