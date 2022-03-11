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世足／批波蘭直接晉級不公平 瑞典足協：應有新球隊遞補

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯入侵烏克蘭被禁賽，FIFA官方直接宣布波蘭晉級世界杯歐洲區資格賽，同組的瑞典對此表示不滿。 路透
俄羅斯入侵烏克蘭被禁賽，FIFA官方直接宣布波蘭晉級世界杯歐洲區資格賽，同組的瑞典對此表示不滿。 路透

俄羅斯舉兵侵入烏克蘭，造成無數傷亡，國際體壇也紛紛祭出抵制。日前國際足球總會（FIFA）與歐洲足球總會（UEFA）禁止俄羅斯選手參加比賽，並宣布將在世足資格賽對上俄國的波蘭直接晉級，但同為Ｂ組的瑞典似乎對FIFA處理手法頗有微詞，認為有失公允。

對於波蘭直接晉級一事，FIFA原先表示想讓新的球隊斯洛伐克遞補上來，但礙於賽程等種種原因，若實施候補計畫有將有些難度，最終仍決定波蘭只要贏下瑞典和捷克的勝方就能晉級世界盃。

此舉讓瑞典心生不滿，足協秘書長Håkan Sjöstrand就在自家官網表示，「從體育角度來看，波蘭應該要和另一支替補球隊進行比賽才合理，當然我們能理解FIFA要處理問題的難處，只是以公平性來看，每支球隊都應該在相同的條件下出賽，並且要贏得比賽才能晉級。」

瑞典教練安德森（Janne Andersson）也出面表達不滿，「FIFA向俄羅斯制裁是正確的做法，但可惜的是讓波蘭直接晉級完全就是個錯誤的決定。但無論如何我們會將所有心力放在與捷克的比賽上，我們想晉級世界盃，並盡一切努力實現目標。」

另外同組的捷克則是欣然接受此決策，捷克足協主席Petr Fousek表示，「我想這是FIFA經過深思熟慮後，才做出最合乎公平的決定。雖然有利於波蘭，但現在我們就是把重心放在與瑞典的比賽，要晉級世界盃就得踢贏兩場比賽，這個情況是沒有改變的。」

波蘭 瑞典 捷克 俄羅斯 足球

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