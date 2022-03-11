足球／普亭7親信資產遭凍結 俄老闆賣切爾西被迫喊卡

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭引發全球撻伐，抵制效應也持續發酵。英國政府昨日宣布將凍結英超切爾西俄羅斯老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)資產，這可能連帶影響切爾西出售計畫。

在全球紛紛向俄羅斯經濟、社會、體壇祭出制裁之際，阿布拉莫維奇為避免影選球隊營運，宣布將經營權轉移到慈善基金會，隨後也以「俱樂部最佳利益」為由決定賣掉切爾西，並將出售金額全數捐給烏俄戰爭的受害者，

即便如此，英國政府仍認為阿布拉莫維奇和俄國總統普亭（Vladimir Putin）關係密切，深怕他在俄羅斯政府中收受到一定的實質利益，因此宣布將全數凍結他的資產，這也意味著阿布拉莫維奇出售球隊計畫將暫時喊卡。

不過英國政府表示此制裁將不會影響切爾的比賽，以及相關足球活動。但為了不讓阿布拉莫維奇再從球隊中獲得利益，《每日郵報》指出切爾西將無法出售門票，只有擁有季票的球迷才可以進場看球。

英國政府10日公布與普亭親近的7大寡頭富豪並對他們祭出制裁，將全數凍結他們在英國境內的資產，並限制其出入境自由外，同時也針對他們擁有的企業，進行一連串的制裁管制。