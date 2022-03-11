快訊

南韓為何變心？進步派0.7%丟總統的敗北結構

3天後被爸帶走！空姐爭輸義國富商 8歲女童寫信求總統：想留在台灣

足球／普亭7親信資產遭凍結 俄老闆賣切爾西被迫喊卡

聯合新聞網 / 綜合報導
英超切爾西俄羅斯老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)資產遭英國政府凍結，出售球隊計畫暫時喊卡。 美聯社
英超切爾西俄羅斯老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)資產遭英國政府凍結，出售球隊計畫暫時喊卡。 美聯社

俄羅斯烏克蘭發動戰爭引發全球撻伐，抵制效應也持續發酵。英國政府昨日宣布將凍結英超切爾西俄羅斯老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)資產，這可能連帶影響切爾西出售計畫。

在全球紛紛向俄羅斯經濟、社會、體壇祭出制裁之際，阿布拉莫維奇為避免影選球隊營運，宣布將經營權轉移到慈善基金會，隨後也以「俱樂部最佳利益」為由決定賣掉切爾西，並將出售金額全數捐給烏俄戰爭的受害者，

即便如此，英國政府仍認為阿布拉莫維奇和俄國總統普亭（Vladimir Putin）關係密切，深怕他在俄羅斯政府中收受到一定的實質利益，因此宣布將全數凍結他的資產，這也意味著阿布拉莫維奇出售球隊計畫將暫時喊卡。

不過英國政府表示此制裁將不會影響切爾的比賽，以及相關足球活動。但為了不讓阿布拉莫維奇再從球隊中獲得利益，《每日郵報》指出切爾西將無法出售門票，只有擁有季票的球迷才可以進場看球。

英國政府10日公布與普亭親近的7大寡頭富豪並對他們祭出制裁，將全數凍結他們在英國境內的資產，並限制其出入境自由外，同時也針對他們擁有的企業，進行一連串的制裁管制。 

英國 俄羅斯 戰爭 普亭 烏克蘭

相關新聞

足球／普亭7親信資產遭凍結 俄老闆賣切爾西被迫喊卡

俄羅斯對烏克蘭發動戰爭引發全球撻伐，抵制效應也持續發酵。英國政府昨日宣布將凍結英超切爾西俄羅斯老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)資產，這可能連帶影響切爾西出售計畫。 在全球紛紛

田徑／楊俊瀚飆速 歸功新教練團

亞運培訓隊田徑短跑好手楊俊瀚、王偉旭，在111年新北市全國青年盃田徑公開賽中展現絕佳狀態，繼前天男子100公尺決賽於超風...

賽事心得／台東國際女子鐵人三項賽 完成6年前DNS初鐵的遺憾

六年前我也曾到訪這三鐵的聖地，那時的我是加油團也是參賽者，也想留下一個不只是加油團的初鐵回憶，當時緊張、擔心整夜沒睡，留下了DNS棄賽的自己，也把身分轉換回加油團，再開賽鳴槍聲後，看著最遠端的三角浮球

德國羽賽／第二輪落馬 戴資穎 ：失誤太多造成壓力

從德國開啟2022年賽季，我國「世界球后」戴資穎昨天在德國公開賽第二輪意外提前落馬，以15：21、18：21敗給世界排名...

德國羽賽／無緣8強 戴資穎：打得太急躁

世界球后戴資穎今天德國羽球公開賽女單16強賽，面對過去對戰從未輸過的日本女將高橋沙也加，意外以15比21、18比21輸球...

桌球／時隔3月再赴星參賽 鄭怡靜林昀儒：先贏下第一場

WTT新加坡大滿貫賽64強賽事明天登場，台灣桌球一姐鄭怡靜、桌球一哥林昀儒時隔3個月再度赴星出賽，兩人皆表示，上次來星比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。