足球／普亭7親信資產遭凍結 俄老闆賣切爾西被迫喊卡
俄羅斯對烏克蘭發動戰爭引發全球撻伐，抵制效應也持續發酵。英國政府昨日宣布將凍結英超切爾西俄羅斯老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)資產，這可能連帶影響切爾西出售計畫。
在全球紛紛向俄羅斯經濟、社會、體壇祭出制裁之際，阿布拉莫維奇為避免影選球隊營運，宣布將經營權轉移到慈善基金會，隨後也以「俱樂部最佳利益」為由決定賣掉切爾西，並將出售金額全數捐給烏俄戰爭的受害者，
即便如此，英國政府仍認為阿布拉莫維奇和俄國總統普亭（Vladimir Putin）關係密切，深怕他在俄羅斯政府中收受到一定的實質利益，因此宣布將全數凍結他的資產，這也意味著阿布拉莫維奇出售球隊計畫將暫時喊卡。
不過英國政府表示此制裁將不會影響切爾的比賽，以及相關足球活動。但為了不讓阿布拉莫維奇再從球隊中獲得利益，《每日郵報》指出切爾西將無法出售門票，只有擁有季票的球迷才可以進場看球。
英國政府10日公布與普亭親近的7大寡頭富豪並對他們祭出制裁，將全數凍結他們在英國境內的資產，並限制其出入境自由外，同時也針對他們擁有的企業，進行一連串的制裁管制。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言