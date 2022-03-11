賽事心得／台東國際女子鐵人三項賽 完成6年前DNS初鐵的遺憾

六年前我也曾到訪這三鐵的聖地，那時的我是加油團也是參賽者，也想留下一個不只是加油團的初鐵回憶，當時緊張、擔心整夜沒睡，留下了DNS棄賽的自己，也把身分轉換回加油團，再開賽鳴槍聲後，看著最遠端的三角浮球默默許下我會再來的完成的約定。在2021年中左右收到「延賽」通知後，興奮又難過的是多增加了許多練習的天數，始終沒有認真練習，賽前的2週，寒流又下大雨的天氣，跑步的好友們午餐和下午閒聊聚會結束後，獨自前往游泳池完成找回水感游泳訓練，賽前1週的連假週末，把握最後轉換游+騎車訓練，選擇要完成鐵人，就要忠於自己的選擇。

賽前的焦慮

回想從確定參賽到正式開賽這400多天，只有認真練習跑步，另外兩項完全拋諸腦後，總覺得好像還是克服不了游泳恐懼，也問了自己幹嘛沒事報名鐵人賽送給自己當32歲生日禮物，對這禮物又愛又恨。

賽前一天

4:50鬧鐘響起，一個人帶著行李與陪伴多年的單車，一路從楊梅搭火車前往鐵人故鄉…台東，抵達中轉車站樹林，正在等待兩鐵列車到來同時，喝著咖啡突然想起某些相同回憶的情境，直到列車的到來。

▲清晨五點初的楊梅車站與愛車。

上了列車把腳踏車架好，拿著車票找到位置坐好，開始與一同上車的女生蘭麗開始閒聊起來，直到列車行駛到了松山站，同節車廂三位女生牽著腳踏車上車，坐在我們旁邊的位置，直到耳邊傳來廣播聲「各位旅客，即將抵達台東站…..」的車廂內五個人才開始閒聊起來，相談甚歡也很投緣，隨著火車停靠，牽起自己單車下車的那刻才真正意識到這旅程即將展開，雖然擔心害怕不曾減少，但多了一份安心，因為至少這旅程中自己不是孤獨的。

▲ 兩鐵列車上遇到一同要去參賽的妳們。

五個人下了車，帶著行李一起騎著車相同的路前往各自的住宿地點寄放行李，相約等等一起報到，到了森林公園報到會場完成了報到手續，簡單逛了會場，看了手錶試游時間到了，與蘭麗一同前往活水湖試游，剛開始水很冷，整個人呈現放棄不想下水，鼓起勇氣剛跨出去游心跳太快呼吸不順又放棄，身旁的蘭麗鼓勵，嘗試第二次試游，她游在旁邊陪伴自己完成後面幾次試游，游得比較順手也克服恐懼，至少心中有底隔天起床不會不敢下水，結束試游後就各自回到住宿地點盥洗，並一起晚餐後就準備早早就寢放心睡準備隔天的比賽。

▲和蘭麗一起在岸邊準備第二次試游。📷： 大舜哥

比賽當天

3:55鬧鐘響起，吃起了早餐換好了裝，檢查比賽裝備後放空直到5:00從青年旅館聽著音樂騎著單車，前往台東大堤準備進轉換區，或許前天試游降低自己緊張但恐懼沒有減少半分，轉換區關閉後，在大橋下聽著主持人的聲音，看著週遭要一起參賽的女鐵人們，身體還是沒有即將要參賽的訊號，直到慢慢美麗看到日出，或許是身旁有妳們，那種安心感覺才突然湧現，身體才開始慢慢啟動即將參賽的訊號。

▲因為有妳，台東大堤轉換區前等待時並不害怕。

游泳 — 42:12

此時聽到來自主持人的廣播「天色太暗希望增加能見度，延後5分鐘下水開賽」，選手們依序往階梯方向排隊，游泳以Rolling start（定時出發）釋放選手，等哨音響起志工的手放下，深呼吸告訴自己「想像是一個比較大游泳池」往樓梯下走，按了手錶後出發，因為有妳游再附近似乎不恐懼，也還是按照原計畫先游最邊看的到階梯的位置出發，直到看到折返點並折返，越游越順手，手錶響起第三聲心想應該快上岸了怎麼還沒到也出現肚子餓的想法，就在這一堆想法和情緒中，手已握著志工的手準備出水，看一下手錶時間，比預期的快一點，精神亢奮了起來，脫掉防寒褲，奔跑在美麗地毯上快速前往轉換區。

▲這時心中只有一個想法就是肚子好餓，終於平安上岸了。

單車 — 1:31:43

進入轉換區後，穿上襪子套上跑鞋，牽起我的愛車，頓時突然想起開賽前主持人說「有女鐵人說要在轉換區吃泡麵、擦指甲油」偷偷環顧四周好像沒有，小跑直奔出發拱門上車出發，此次的腳踏車路線要騎兩圈，賽前完全沒什麼練車的情況下，就順順騎完就好，也記得蘭麗說的剩最後5公里不要重踩，就一路完成單車的部分，記得下次要好好練車。

▲下次記得要好好練車，謝謝好姊妹Janet贊助我墨鏡。

跑步 — 57:31

「現在開始每一步，都是離成為鐵人更近一點。」出了T2開始往森林公園裡跑，剛開始的兩公里腳比想像的輕盈，比預想的快不累那就依這速度繼續跑著，朝第二圈前進時要先繞進過完賽拱門前在轉彎出去，看著拱門心想只剩最後不到幾公里而已，想像自己就像是跑著最喜歡的央大校園裡一樣，儘管身體沒有想像的疲累，或許也是因為熱情的太陽照射、跑著某一步都有陌生人對著妳熱情喊加油，每往前跨一小步，就向終點與自己成為鐵人更靠近一點。眼前出現的是那個通往夢想的拱門，雖然與6年前DNS遺憾的拱門不同，當時也是在拱門外圍欄旁等待的加油團之一，6年後，跑在滿滿回憶的紅色地毯上，帶著發自內心的微笑通過終點，告訴自己 I made it！

▲回到跑步的感覺真好。

▲完賽終點照。

最後想感謝來台東旅程車上認識的妳們、平時一起練跑的大家、我最愛的家人、車店教官再我出發前一晚抽空幫我換車把帶。特別真的要感謝蘭麗的幫忙，帶著我試游活水湖並讓我克服踩不到底恐懼順利平安完賽。當還沒開賽前，妳們對我說的「會愛上鐵人三項這運動」，我相信～至於會不會入坑～ 這就不得而知了~ 但或許在會場聽到的”特別的完賽獎杯”是吸引我再回到這鐵人聖地的目標！

#2022irongiirl #送給自己遲來的32歲生日禮物 #謝謝鐵人築夢路上有你/妳們的幫忙#初標鐵平安完賽#謝謝這旅程中有認識妳們