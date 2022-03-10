德國羽賽／完美勝率破功 戴資穎止步第二輪

從德國公開賽開啟新賽季，我國「世界球后」戴資穎輕鬆迎接2022年首勝，但今天16強賽以15：21、18：21敗給日本對手高橋沙也加，對戰完美勝率破功。

受新冠肺炎疫情影響，小戴近兩年參賽場次銳減，不過去年先打下東京奧運銀牌，成為隊史第一位登上頒獎台的單打好手，年底世錦賽再突破自己的「8強魔咒」，最終銀牌成績也追平隊史紀錄。

東京奧運後就只在世錦賽出賽的小戴，休息將近3個月才在德國迎接2022年賽季；德國公開賽屬於BWF超級300系列賽，總獎金18萬美元，小戴是相隔8年再度參賽，上度參加300分系列賽也要回溯到2018年的台北羽球公開賽。

小戴過去在德國公開賽最佳戰績是8強，今年首戰以21：11、21：15拍下華裔美籍對手王苑力，今天碰世界排名13的日本女將高橋沙也加；過去小戴和高橋沙也加6次交手全部奪勝，其中5場是直落二勝出，但第7度對決遭遇苦戰。

開賽小戴和高橋沙也加互有領先，高橋沙也加5：6落後時連拿9分超前，小戴一路緊咬比數，但8：10的連續攻勢都遭高橋沙也加嚴密防守擋下，讓高橋沙也加以11：8進入技術暫停；恢復比賽後小戴一度追到12：13，但高橋沙也加再以一波連拿5分攻勢穩住領先，以21：15先下一城。

第二局兩位女將仍打得拉鋸，小戴曾取得6：4微幅領先，但被高橋沙也加連拿4分反超；小戴先追平，一度以13：12再超前，雖出現幾次失誤讓高橋沙也加再取得領先，小戴仍追到18：18，但關鍵分又出現小球出界失誤，最終讓連拿3分的高橋沙也加以21：18帶走勝利。