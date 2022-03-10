快訊

俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年盃／超風速與達標擦身 王偉旭不擔心錯過亞運

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
王偉旭昨天在男子100公尺決賽跑出10秒30佳績，可惜因為超風速無法達到亞運參賽標準。記者劉肇育／攝影
王偉旭昨天在男子100公尺決賽跑出10秒30佳績，可惜因為超風速無法達到亞運參賽標準。記者劉肇育／攝影

亞運培訓隊短跑好手王偉旭，昨天在青年盃男子100公尺決賽於超風速的情況下跑出10秒30佳績，雖然打破個人生涯最佳紀錄也超越亞運參賽標準10秒32，但因為超風速最終都不列入紀錄，讓他與亞運達標擦身而過，不過他也強調對於達標充滿信心，希望能連續3屆亞運參賽。

過去專項為400公尺的王偉旭，早在2014年仁川亞運就代表我國參加男子1600公尺接力賽，不過在2018年他決定轉項到100公尺，並且在練習了3個月後就在全大運上跑出個人生涯最佳的10秒34，達到雅加達亞運的參賽標準，並且如願在亞運會上晉級到準決賽。

而接下來幾年王偉旭也成為國內短跑項目的第二把交椅，對於今年又是4年一度的亞運年，王偉旭也坦言相當期待能再度參賽，「雖然昨天超風速，達標不算，但教練幫我換算成績後大概也有10秒40的水準，這代表我訓練已經慢慢步上軌道。」

今年亞運參賽標準為男子100公尺10秒32、200公尺則為20秒80，也代表生涯100公尺最佳10秒34、200公尺最佳20秒98的王偉旭，要自力參加亞運必須要突破個人紀錄，不過他強調在經過一段不錯的冬訓期後，目前開季狀況確實相當不錯，並不擔心無法達標。

今年亞運我國將組男子400公尺接力隊，王偉旭坦言培訓隊6名成員都是繃緊神經，而他也期待能夠盡快達到100公尺參賽標準，再次站上亞運舞台，「上一次出國比賽已經是2019年的世大運，還是希望能有機會出國，畢竟能跟國外選手一起競爭感覺真的很不錯。」

亞運 全大運

延伸閱讀

青年盃／短跑男團開季狀態佳 楊俊瀚、王偉旭歸功冬訓

網球／盧彥勳退休還有補助領？網協：按照程序

青年盃／超風速破全國不算數 楊俊瀚：知道沒那麼簡單

青年盃／跨欄女神訂婚後首戰 謝喜恩以倒數心情迎亞運

相關新聞

網球／俄國名將莎拉波娃不忍了！ 捐款援助烏克蘭人民

已退役的俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）昨打破沉默，針對祖國入侵烏克蘭一事沉痛呼籲各界一同捐款，救助戰爭中無辜遭受波及的烏克蘭孩童及人民。

LPGA／本田泰國賽首輪 李旻繳67桿並列第17

旅美高球好手李旻今天在LPGA本田泰國賽首輪抓下8鳥、3柏忌，打出低於標準5桿的67桿，暫時並列第17，而徐薇淩以69桿...

青年盃／超風速與達標擦身 王偉旭不擔心錯過亞運

亞運培訓隊短跑好手王偉旭，昨天在青年盃男子100公尺決賽於超風速的情況下跑出10秒30佳績，雖然打破個人生涯最佳紀錄也超...

青年盃／短跑男團開季狀態佳 楊俊瀚、王偉旭歸功冬訓

111年新北市青年盃全國田徑公開賽，在近兩日的公開男子組短跑賽事中，亞運培訓隊成員們展現了極佳的開季狀態，在今天的200...

網球／盧彥勳退休還有補助領？網協：按照程序

去年東京奧運後宣布退休的我國網壇名將盧彥勳，今天透過社群平台表示，東奧後首度接到中華網球協會的電話，卻是詢問是否要領取亞...

高球／盤據球王寶座650周 老虎伍茲入世界高球名人堂

生涯奪下過82座PGA巡迴賽冠軍的前球王「老虎」伍茲（Tiger Woods）堪稱本世代最具影響力的高爾夫球選手，他於2020年獲選世界高爾夫球名人堂，但由於疫情影響，入主典禮順延至今年舉行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。