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青年盃／超風速與達標擦身 王偉旭不擔心錯過亞運
亞運培訓隊短跑好手王偉旭，昨天在青年盃男子100公尺決賽於超風速的情況下跑出10秒30佳績，雖然打破個人生涯最佳紀錄也超越亞運參賽標準10秒32，但因為超風速最終都不列入紀錄，讓他與亞運達標擦身而過，不過他也強調對於達標充滿信心，希望能連續3屆亞運參賽。
過去專項為400公尺的王偉旭，早在2014年仁川亞運就代表我國參加男子1600公尺接力賽，不過在2018年他決定轉項到100公尺，並且在練習了3個月後就在全大運上跑出個人生涯最佳的10秒34，達到雅加達亞運的參賽標準，並且如願在亞運會上晉級到準決賽。
而接下來幾年王偉旭也成為國內短跑項目的第二把交椅，對於今年又是4年一度的亞運年，王偉旭也坦言相當期待能再度參賽，「雖然昨天超風速，達標不算，但教練幫我換算成績後大概也有10秒40的水準，這代表我訓練已經慢慢步上軌道。」
今年亞運參賽標準為男子100公尺10秒32、200公尺則為20秒80，也代表生涯100公尺最佳10秒34、200公尺最佳20秒98的王偉旭，要自力參加亞運必須要突破個人紀錄，不過他強調在經過一段不錯的冬訓期後，目前開季狀況確實相當不錯，並不擔心無法達標。
今年亞運我國將組男子400公尺接力隊，王偉旭坦言培訓隊6名成員都是繃緊神經，而他也期待能夠盡快達到100公尺參賽標準，再次站上亞運舞台，「上一次出國比賽已經是2019年的世大運，還是希望能有機會出國，畢竟能跟國外選手一起競爭感覺真的很不錯。」
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