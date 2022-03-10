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LPGA／本田泰國賽首輪 李旻繳67桿並列第17

中央社 / 台北10日電
李旻。 美聯社
李旻。 美聯社

旅美高球好手李旻今天在LPGA本田泰國賽首輪抓下8鳥、3柏忌，打出低於標準5桿的67桿，暫時並列第17，而徐薇淩以69桿並列第34，日本女將畑岡奈紗等3名選手以63桿並列領先。

東京奧運國手徐薇淩、李旻上週選擇美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）匯豐女子錦標賽做為本季首場賽事，各以並列第26、43作收，本週轉戰總獎金160萬美元（約新台幣4577.6萬元）本田泰國賽，今天在泰國春武里府（Chon Buri）展開首輪賽事。

徐薇淩、李旻今天都從第10洞出發，徐薇淩前9洞射2鳥、2柏忌，轉場後表現漸入佳境，再添4鳥，僅吞下1柏忌，打出69桿，暫時並列第34。

李旻首輪表現略勝一籌，全場進帳8鳥、3柏忌，包括第5至8洞連續捕鳥，以67桿繳卡，暫時並列第17。

本田泰國賽首輪競爭激烈，日本女將畑岡奈紗（Nasa Hataoka）、韓裔澳籍選手吳素賢（SuOh）、德國選手韓瑟萊（Esther Henseleit）表現不分軒輊，皆猛打9鳥且零柏忌，單回合揮出低於標準9桿的63桿，3人並列領先。

徐薇淩 李旻 高爾夫

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