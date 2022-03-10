青年盃／短跑男團開季狀態佳 楊俊瀚、王偉旭歸功冬訓

111年新北市青年盃全國田徑公開賽，在近兩日的公開男子組短跑賽事中，亞運培訓隊成員們展現了極佳的開季狀態，在今天的200公尺預賽包括楊俊瀚、王偉旭、魏泰陞等人都輕鬆以分組第1名晉級到明天的決賽，對於開季就調整出好狀態，楊俊瀚和王偉旭都直言，新教練團和冬訓帶給他們的幫助相當大。

亞運培訓隊目前在男子短跑項目共有6名培訓成員，包括最速男楊俊瀚、王偉旭、魏泰陞、鄭博宇、魏溢慶與趙敬民，而去年在前短跑一哥易緯鎮接下短跑項目兵符，並且由國訓中心聘請體能訓練師謝佳鈞加入後，這6人在開季都展現不錯的狀態，在昨天的男子100公尺楊俊瀚、王偉旭、魏泰陞就包辦了第1、2、6名。

在今天的200公尺預賽3人也都順利晉級後，也分享到了新教練團隊給他們的幫助，跑出預賽最佳20秒93的楊俊瀚就指出，易緯鎮與謝佳鈞的加入確實帶給他們很大幫助，尤其是曾在國外指導大學隊的謝佳鈞，讓過去也曾在國外受訓的他找到不少訓練上的共通點，教練團與選手間的溝通也變得更加順暢。

至於在200公尺預賽跑出21秒56成績的王偉旭也說：「因為我們跟教練的年紀相差不多，比較能用年輕人的方式交流，所以現在練習時大家的心情都是比較輕鬆的，加上今年冬訓時教練也為我們引入很多過去沒有過的訓練，我覺得很適合自己。」

王偉旭與楊俊瀚也指出，相較於以往在冬訓期跑的量較多也較長，現在教練團更著重在質與速度上的提升，並能夠讓選手在過程中明白自己正在鍛鍊的是哪個部位，對於自己的幫助又在哪，目標能夠更加明確。