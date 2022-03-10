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青年盃／短跑男團開季狀態佳 楊俊瀚、王偉旭歸功冬訓

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
楊俊瀚認為教練易緯鎮的選手經驗與體能訓練師謝佳鈞從國外帶回的知識，讓他們在冬訓期有不少收穫。記者劉肇育／攝影
楊俊瀚認為教練易緯鎮的選手經驗與體能訓練師謝佳鈞從國外帶回的知識，讓他們在冬訓期有不少收穫。記者劉肇育／攝影

111年新北市青年盃全國田徑公開賽，在近兩日的公開男子組短跑賽事中，亞運培訓隊成員們展現了極佳的開季狀態，在今天的200公尺預賽包括楊俊瀚、王偉旭、魏泰陞等人都輕鬆以分組第1名晉級到明天的決賽，對於開季就調整出好狀態，楊俊瀚和王偉旭都直言，新教練團和冬訓帶給他們的幫助相當大。

亞運培訓隊目前在男子短跑項目共有6名培訓成員，包括最速男楊俊瀚、王偉旭、魏泰陞、鄭博宇、魏溢慶與趙敬民，而去年在前短跑一哥易緯鎮接下短跑項目兵符，並且由國訓中心聘請體能訓練師謝佳鈞加入後，這6人在開季都展現不錯的狀態，在昨天的男子100公尺楊俊瀚、王偉旭、魏泰陞就包辦了第1、2、6名。

在今天的200公尺預賽3人也都順利晉級後，也分享到了新教練團隊給他們的幫助，跑出預賽最佳20秒93的楊俊瀚就指出，易緯鎮與謝佳鈞的加入確實帶給他們很大幫助，尤其是曾在國外指導大學隊的謝佳鈞，讓過去也曾在國外受訓的他找到不少訓練上的共通點，教練團與選手間的溝通也變得更加順暢。

至於在200公尺預賽跑出21秒56成績的王偉旭也說：「因為我們跟教練的年紀相差不多，比較能用年輕人的方式交流，所以現在練習時大家的心情都是比較輕鬆的，加上今年冬訓時教練也為我們引入很多過去沒有過的訓練，我覺得很適合自己。」

王偉旭與楊俊瀚也指出，相較於以往在冬訓期跑的量較多也較長，現在教練團更著重在質與速度上的提升，並能夠讓選手在過程中明白自己正在鍛鍊的是哪個部位，對於自己的幫助又在哪，目標能夠更加明確。

楊俊瀚 亞運 田徑

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