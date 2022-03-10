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網球／盧彥勳退休還有補助領？網協：按照程序

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
東京奧運後宣布退休的我國網壇名將盧彥勳。 報系資料照
東京奧運後宣布退休的我國網壇名將盧彥勳。 報系資料照

去年東京奧運後宣布退休的我國網壇名將盧彥勳，今天透過社群平台表示，東奧後首度接到中華網球協會的電話，卻是詢問是否要領取亞運補助資格的款項，讓他摸不著頭緒。對此中華網協秘書長王凌華表示，盧彥勳雖已退休，但仍有世界排名，就行政程序上仍要告知詢問，且詢問的補助並非今年杭州亞運，過程「應該有誤會」。

網協當時是致電給盧彥勳的經紀人哥哥盧威儒，盧威儒表示，第一時間就婉拒，但也有點意外，沒想到東京奧運後第一度正式來電是如此內容，原本還以為網協是想諮詢盧彥勳，一起推動台灣網球。

王凌華解釋，盧彥勳雖退休，但仍有世界排名，在國內男子排名仍排第6位，就行政程序上仍先納入，告知也是按照程序，可能溝通時有些誤會，自己也會再和盧彥勳團隊聯絡。

王凌華補充說，詢問盧彥勳的補助款項是111年度培育優秀或具潛力運動選手的第一階段（前半年）補助，並非杭州亞運，可見溝通過程有些狀況。

根據中華網協公告的111年3月全國排名，盧彥勳雖沒國內積分，但仍有ATP積分，在國內男單仍排第6位。

盧彥勳 亞運

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