培養國際體育人才 國際賽研習營23日啟動

37歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）今年狀態低迷，近10場只進1球，還被爆出與教練不合、可能今年6月就會離隊。英超名宿哈曼（Dietmar Hamann）則直言：「C羅的時代已經過去了。」

2022-03-10 15:54