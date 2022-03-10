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培養國際體育人才 國際賽研習營23日啟動
受新冠肺炎疫情衝擊，台灣國際體育賽事多停辦或延期，體育署為持續協助賽事籌備單位因應「後疫情時代」，去年推出「台灣品牌國際賽研習營」，今年持續舉辦，23日將辦理啟動儀式，以國際論壇形式宣告系列活動開跑。
體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲表示，今年確定的國際賽包括20日開跑的萬金石馬拉松，以及4月底的亞洲同志運動會，都會有外國選手與會，目前許多單項協會也盼能重啟國際賽，國際組將依照中央疫情指揮中心指示，協助各單項協會。
國際賽回歸前，台灣品牌國際賽研習營先登場，今年研習營將與亞洲運動管理協會、台灣運動創新加速器及日本運動觀光聯盟跨域合作，加強國際賽事創新應用實務分享。
體育署提到，今年將持續辦理運動跨界課程，邀請國內外專家學長分享案例；配合疫情解封，也將推出實體場次加強互動。
23日的啟動論壇採取視訊和實體雙軌進行，並將全程進行同步口譯。
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