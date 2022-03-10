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高球／盤據球王寶座650周 老虎伍茲入世界高球名人堂

聯合新聞網 / 綜合報導
老虎伍茲入主世界高爾夫球名人堂。 美聯社
老虎伍茲入主世界高爾夫球名人堂。 美聯社

生涯奪下過82座PGA巡迴賽冠軍的前球王「老虎」伍茲（Tiger Woods）堪稱本世代最具影響力的高爾夫球選手，他於2020年獲選世界高爾夫球名人堂，但由於疫情影響，入主典禮順延至今年舉行。

1997年，伍茲就以21歲之齡奪下個人生涯第一冠，並在該年登頂世界第一，球王在位總週數超過650週，為高球史上最長的紀錄。如今46歲的他生涯至今共累積82座PGA巡迴賽冠軍，其中有15座大滿貫賽冠軍，在高球史職業上排名第二。

其實伍茲的高球生涯也曾遭遇嚴重低潮，2009年他被爆出性醜聞、期間為治療背部傷勢動刀，但他都一一挺過來了，還於2019年美國名人賽再度穿上綠夾克。眼看伍茲就要東山再起，去年2月卻又發生嚴重車禍，造成他右腿骨折，至今仍無法回歸賽場。

伍茲今天現身名人堂典禮，致詞時他感謝父母親從小鼓勵他勇於追逐自己的夢想，「我知道高爾夫是一項個人運動，我們常常連續幾小時都在做自己的事情，但對我來說，我不是一個人。我有很棒的父母、老師和朋友，他們在我最艱難、最黑暗的時候一路支持我，也在最顛峰時陪我慶祝。」

與伍茲同期入選名人堂的還有曾3度奪下美國公開賽冠軍的前LPGA球星柏寧（Maxwell Berning），以及前美巡賽執行長芬赫姆（Tim Finchem）、首位女性高爾夫球場設計師霍林斯（Marion Hollins）。

美國 伍茲 名人堂 高爾夫

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