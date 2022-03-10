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足球／10場只進1球、跟教練鬧翻 英超名宿：C羅時代終結
37歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）今年狀態低迷，近10場只進1球，還被爆出與教練不合、可能今年6月就會離隊。英超名宿哈曼（Dietmar Hamann）則直言：「C羅的時代已經過去了。」
去年9月，C羅才重返老東家曼聯的懷抱，如今卻傳出他和教頭朗尼克（Ralf Rangnick）撕破臉的消息。義大利媒體《晚郵報》指出，C羅在身體無恙的情況下被排除在「曼徹斯特德比」的18人大名單外，這讓C羅氣到連球場都不去了，直接飛回葡萄牙。而且兩人的裂痕已難以修補，儘管C羅的合約明年才到期，他可能提前在今年6月就離隊。
談及C羅的近況，曾在2005年帶領英超利物浦拿下歐冠賽冠軍的德國球星哈曼直言：「C羅的時代結束了，他在曼聯已經不再有主宰力，他已經變成一名普通球員。」他表示如今從C羅本季的表現可看出他已明顯退化了。
「如果C羅一季可以踢進50球，沒有人會責備他。」哈曼說。C羅本季在英超至今只踢進9球。
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