印地安泉網賽／約克維奇確定不能打 詹皓晴女雙開紅盤

剛卸下「世界球王」身份的塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic），印地安泉網賽開打前最後一刻確定退出，原因就是未接種新冠肺炎疫苗，無法入境美國。

約克維奇無法遵照美國CDC規定接種疫苗，除缺席印地安泉網賽，接續的邁阿密名人賽也無法參加。

小約透過社群平台表示，自己名次雖有名字出現在印地安泉和邁阿密的名單上，但也明白最終可能無法前往，「CDC確認這規定不會改變，所以我無法參加美國的比賽。」

我國女將詹皓晴今天在印地安泉女網賽開出紅盤，她和首次搭擋的波蘭女將蕾妮特（Magda Linette）瓦解一個賽末點，以6：3、2：6、12：10逆轉列第4種子的斯洛維尼亞、克羅埃西亞雅聯軍克蕾派琪（Andreja Klepac）／茱拉克（Darija Jurak）。

詹皓晴形容，雖面對對手賽末點危機，和欣搭擋仍沉住氣，「很開心我們拿下了第一場勝利！有了一個好的開始，希望接下來我們能繼續帶領著彼此，互相扶持。」台波新組合晉級第二輪，下戰將和大陸組合徐一幡／楊釗煊爭8強門票。