快訊

加拿大「狙神」加入烏國抗俄 曾在3.5公里外擊殺敵人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印地安泉網賽／約克維奇確定不能打 詹皓晴女雙開紅盤

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（左）和波蘭新搭擋蕾妮特（Magda Linette）合作，印地安泉女網賽第一戰就拍下第4種子。 圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和波蘭新搭擋蕾妮特（Magda Linette）合作，印地安泉女網賽第一戰就拍下第4種子。 圖／劉雪貞提供

剛卸下「世界球王」身份的塞爾維亞網球名將約克維奇Novak Djokovic），印地安泉網賽開打前最後一刻確定退出，原因就是未接種新冠肺炎疫苗，無法入境美國。

約克維奇無法遵照美國CDC規定接種疫苗，除缺席印地安泉網賽，接續的邁阿密名人賽也無法參加。

小約透過社群平台表示，自己名次雖有名字出現在印地安泉和邁阿密的名單上，但也明白最終可能無法前往，「CDC確認這規定不會改變，所以我無法參加美國的比賽。」

我國女將詹皓晴今天在印地安泉女網賽開出紅盤，她和首次搭擋的波蘭女將蕾妮特（Magda Linette）瓦解一個賽末點，以6：3、2：6、12：10逆轉列第4種子的斯洛維尼亞、克羅埃西亞雅聯軍克蕾派琪（Andreja Klepac）／茱拉克（Darija Jurak）。

詹皓晴形容，雖面對對手賽末點危機，和欣搭擋仍沉住氣，「很開心我們拿下了第一場勝利！有了一個好的開始，希望接下來我們能繼續帶領著彼此，互相扶持。」台波新組合晉級第二輪，下戰將和大陸組合徐一幡／楊釗煊爭8強門票。

詹皓晴 約克維奇 Novak Djokovic

延伸閱讀

網球／沒打疫苗不放行 約克維奇確定無緣美國兩大賽

網球／外媒爆最大贊助商將提前解約 約克維奇恐蒸發8億元

網球／烏克蘭前ATP選手加入後備軍 約克維奇伸援手

網球／Big 3僅約克維奇願相助 從軍名將：烏克蘭很感激

相關新聞

網球／俄國名將莎拉波娃不忍了！ 捐款援助烏克蘭人民

已退役的俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）昨打破沉默，針對祖國入侵烏克蘭一事沉痛呼籲各界一同捐款，救助戰爭中無辜遭受波及的烏克蘭孩童及人民。

印地安泉網賽／約克維奇確定不能打 詹皓晴女雙開紅盤

剛卸下「世界球王」身份的塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic），印地安泉網賽開打前最後一刻確定退出，原...

網球／沒打疫苗不放行 約克維奇確定無緣美國兩大賽

塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天證實，受限於美國政府對COVID-19（2019冠狀病毒疾病...

滑輪溜冰、青少棒賽事開跑 斗六地主隊蓄勢待發

斗六市擁有專業競速溜冰場、國際標準棒球場,長期培訓學生運動賽事，今由縣長張麗善、斗六市長林聖爵為111年市長盃「滑輪溜冰...

網球／外媒爆最大贊助商將提前解約 約克維奇恐蒸發8億元

約克維奇（Novak Djokovic）因未施打疫苗，今年1月入境澳洲欲參加澳網時，簽證兩度遭撤銷，最終只能黯然離境。儘管如此，他仍堅持「寧可錯失獎盃也不打疫苗」，讓他形象大傷。外媒還加碼爆料，他的最大贊助商之一Lacoste可能會和他提前解約，約克維奇可能損失高達8億的贊助款。

賽事心得／台東國際女子鐵人三項賽 與兒子的Iron Girl Iron Kids

（我與兒子的Iron Girl Iron Kids） 2021年5月台灣爆發社區疫情打亂了生活節奏，原本報好的Iron Girl和Iron Kids就這樣延宕到2022年3月5號，我有一對兒女，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。