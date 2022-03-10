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網球／俄國名將莎拉波娃不忍了！ 捐款援助烏克蘭人民
已退役的俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）昨打破沉默，針對祖國入侵烏克蘭一事沉痛呼籲各界一同捐款，救助戰爭中無辜遭受波及的烏克蘭孩童及人民。
今年34歲的莎拉波娃在網壇擁有知名度，他13歲就轉職業，17歲拿下溫網女單冠軍，更在隔年就登頂世界球后，他生涯獲得5座大滿貫冠軍，是網球史上第十位達成生涯全滿貫的選手。
不過2016年起，莎拉波娃因疑似服用禁藥遭國際網球總會禁賽2年，之後飽受肩傷所擾，於2020年2月宣布退休，結束19年的職業生涯。退休後的他並未轉任教練，而是成為一名企業家。
俄烏戰爭進入第15天，莎拉波娃首度打破沉默，呼籲大家捐款協助烏克蘭的受難孩童及人民：「隨著時間一天天過去，對於烏克蘭這場不斷升級的危機所影響的家庭和兒童，我感到越來越心碎、悲痛。我正捐款給兒童危機救濟基金，這是一個提供源源不絕的食物、水和救濟包給需要的人的組織，請和我一起捐款。我為和平祈禱，並向所有受影響的人表達我的愛和支持。」
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