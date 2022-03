網球／沒打疫苗不放行 約克維奇確定無緣美國兩大賽

塞爾維亞網球名將約克維奇(Novak Djokovic)今天證實,受限於美國政府對COVID-19(2019冠狀病毒疾病)的旅行規定,他已決定不參加在印地安泉和邁阿密舉行的ATP大師賽。

未接種疫苗的約克維奇推文指出,美國要求外國人入境前必須注射疫苗,這項防疫規定迫使他退賽。

約克維奇表示:「美國疾病管制暨預防中心(CDC)已確認規定不會改變,所以我無法在美國參加比賽。祝福參加這些重要賽事的選手一切順利。」

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊