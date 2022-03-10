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網球／沒打疫苗不放行 約克維奇確定無緣美國兩大賽

中央社 / 洛杉磯9日綜合外電報導
Djokovic Out of US Tournaments Tennis FILE - Serbia's Novak Djokovic wears a face mask as he listens to the national anthems prior to a Davis Cup group F match between Serbia and Austria in Innsbruck, Austria, Friday, Nov. 26, 2021. Novak Djokovic says he will not be able to compete at the upcoming tennis tournaments in Indian Wells, California, and Miami because he is unvaccinated and can’t travel to the United States, Wednesday, March 9, 2022.(Photo/Michael Probst, File) 美聯社
Djokovic Out of US Tournaments Tennis FILE - Serbia's Novak Djokovic wears a face mask as he listens to the national anthems prior to a Davis Cup group F match between Serbia and Austria in Innsbruck, Austria, Friday, Nov. 26, 2021. Novak Djokovic says he will not be able to compete at the upcoming tennis tournaments in Indian Wells, California, and Miami because he is unvaccinated and can’t travel to the United States, Wednesday, March 9, 2022.(Photo/Michael Probst, File) 美聯社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天證實，受限於美國政府對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的旅行規定，他已決定不參加在印地安泉和邁阿密舉行的ATP大師賽。

未接種疫苗的約克維奇推文指出，美國要求外國人入境前必須注射疫苗，這項防疫規定迫使他退賽。

約克維奇表示：「美國疾病管制暨預防中心（CDC）已確認規定不會改變，所以我無法在美國參加比賽。祝福參加這些重要賽事的選手一切順利。」

鑑於美國旅行限制，約克維奇是否參與這兩項著名賽事數週來一直充滿不確定性。

儘管34歲、生涯奪得20次大滿貫賽男單冠軍的約克維奇是否參賽具有不確定性，他昨天仍名列印地安泉ATP大師賽男子選手抽籤籤表。

主辦高層表示：「我們目前在和他的團隊溝通；然而，還無法確定他能否獲得CDC批准入境參與這項賽事。」

約克維奇曾拿過ATP印地安泉大師賽5座冠軍。印地安泉大師賽主辦單位表示，入場觀眾須出示完整的疫苗接種證明。

約克維奇因不符澳洲政府防疫規定，遭拒參與今年1月舉行的澳洲網球公開賽，經訴訟後仍告失敗，簽證最終被取消，只能黯然離開澳洲。

ATP印地安泉大師賽主辦單位今天表示，約克維奇的男子籤表位置由保加利亞名將狄米特洛夫（Grigor Dimitrov）頂替。

Novak Djokovic

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