網球／外媒爆最大贊助商將提前解約 約克維奇恐蒸發8億元

約克維奇（Novak Djokovic）因未施打疫苗，今年1月入境澳洲欲參加澳網時，簽證兩度遭撤銷，最終只能黯然離境。儘管如此，他仍堅持「寧可錯失獎盃也不打疫苗」，讓他形象大傷。外媒還加碼爆料，他的最大贊助商之一「Lacoste」可能會和他提前解約，約克維奇可能損失高達8億的贊助款。

約克維奇在入境澳洲後簽證遭撤，被迫送往「拘留酒店」，期間澳洲法院雖一度恢復他的簽證，不過澳洲移民部部長霍克動用個人權利，再度取消約克維奇的簽證，這使得他喪失參加澳網的機會，只能落寞搭機離境。

然而，約克維奇在接受英國媒體《BBC》獨家專訪時仍堅定自己拒打疫苗的立場，他表示，自己寧願錯失獎盃和成為「GOAT（the Greatest Of All Time）」的機會，也不願被逼著接種疫苗，「我的身體我做主這個原則，比起任何獎項或其他東西都來得重要。」

瑞士媒體《Blic Sport》今天爆料，繼法國汽車大廠「Peugeot」結束對約克維奇的贊助後，他的最大服飾贊助商「Lacoste」恐怕也將提前解約。文章指出，2017年5月「Lacoste」與約克維奇簽下5年合約，去年8月還延長合約至2025年，沒想到來個澳網事件，讓「Lacoste」的態度180度大轉彎。而且他們近期簽下美國傳奇名將大威廉斯（Venus Williams），該媒體推測，這很可能就是為了取代約克維奇。

報導也提及，「Lacoste」每年提供約克維奇大約940萬歐元（約新台幣2億9476萬元）的贊助費，若他們提前解約，他原先在2025年合約到期前可拿到的鉅額贊助款恐將一夕消失，將損失約2820萬歐元（約新台幣8億8443萬元）。

雖然因防疫規定，約克維奇接下來可能無法參與在美國的印地安泉與邁阿密大師賽，但法國當局上周宣布，從3月14日起，民眾出入公共場所已不必再出示疫苗護照，而溫布頓網球公開賽也可望放寬防疫措施，不再強制球員施打疫苗，約克維奇參與法網、溫網的可能性也大幅提升了。