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撐竿跳／瑞典鳥人Duplantis 展雄翼翱翔 6尺19 再破世界紀錄！

運動筆記 / 李吳菊

圖/法新社

週二（3/8）瑞典撐竿跳天才「Mondo」Armand Duplantis 再度創下世界紀錄！他在塞爾維亞貝爾格勒室內賽中，一舉跳出了 6 尺 19 的高度，打破了由自己所保持的世界紀錄，並且目前跳高前三的紀錄都已經被他霸榜。

圖/法新社

Duplantis 向記者表示：「這只是一個開始，我覺得我可以跳得比我跳得高很多，我認為樹立 6.20 障礙已經不遠了。 」在去年東京奧運上成功奪金，當時在確定奪金後，他嘗試挑戰紀錄，然而在第一跳中可惜碰到桿子，導致其掉落，失敗作收，之後的幾跳，也因為逐漸沒力而未能成功，讓當時留下了一些遺憾。

圖/theguardian

這次，他重新向人類新高來發起挑戰，在比賽中確定奪金後，他接著挑戰 5 尺 61、6 尺成功後，他向 6 尺 19 的難關發起衝擊，然而前兩次仍失敗作收，在最後一次嘗試後，雖然過程碰到了橫桿，但這次橫桿並未掉落，他也成功打破紀錄，圓滿了在東京未能完成的遺憾。Duplantis 說道：「我通常不會練習這樣的高度，但不知道為何我今天很有信心去挑戰。今天一開始，我滿腦子想的就是“世界紀錄”，這也是我唯一關心的事，如果沒能成功我想我會相當失望。」 隨後補充說到：「雖然我不常練習這樣的高度，但我嘗試 6 尺 19 至少也有 50 次以上，所以能夠打破紀錄，感覺真的非常好！這兩年真的很辛苦，我非常開心。」（其實早在今年，他已經在許多賽事中，其中包含德國、柏林、瑞典、英國伯明翰中嘗試 6 尺 19 ，但均未成功。）

接下來，Duplantis 將會往 6 尺 20 來前進，他相信自己有足夠的實力再將記錄向上推進。而也由於撐竿跳目前已經將室內室外紀錄合併，因此 Duplantis 擁有在該項目中跳最高的前三記錄。下週，他即將參加他身涯紀錄中缺少的兩項冠軍之一的賽事，以及 7 月份在俄勒岡尤金所舉辦的世界戶外田徑賽。期待這位瑞典鳥人「Mondo」Armand Duplantis 能夠再創佳績！

責任編輯：Ian

新聞來源：dailysabah

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