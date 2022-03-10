賽事心得／台東國際女子鐵人三項賽 與兒子的Iron Girl Iron Kids

（我與兒子的Iron Girl Iron Kids）

2021年5月台灣爆發社區疫情打亂了生活節奏，原本報好的Iron Girl和Iron Kids就這樣延宕到2022年3月5號，我有一對兒女，當孩子幼稚園時我就會帶著孩子參與我的運動生活，我也喜歡安排些活動讓孩子體驗，例如健行、滑步車比賽、登山、單車賽事、游泳、路跑...等。其實是心想著有一天我能和孩子一同參加鐵人三項賽事，那會是多麼酷的事啊！（媽媽默默計畫著.....呵呵！）

游泳的恐懼

推坑兒子參加小鐵人賽事也推了三年了，他說會怕游泳，有一年暑假讓他參與兒童游泳自救班，踩不到地的訓練讓他生性恐懼，心想要他參加開放性水域肯定會害怕的，只好先從跑步與單車的賽事下手了，若真的還不會游泳只好穿上浮力裝備上戰場了。

（兒童游泳自救班訓練）

兩鐵初體驗

兒子有了幾場單車與路跑參賽經驗後，先報名2020年9月19號GIANT LAVA小鐵人二項（路跑200公尺、單車3公里、路跑800公尺），炙熱的太陽考驗跑步耐力，看見一群小鐵人衝線真是可愛，身為加油團爸媽的我們都比參賽者還緊張呢！我一直告訴兒子好好享受比賽的過程，不要太強求名次，透過比賽才知道自己程度，不然他實在太臭屁了，一直想要得名次，得名那有這麼容易的啊！報名需要勇氣，參賽還是需要平時努力練習累積實力，這一場算是小鐵人的初體驗了！

（GIANT LAVA 小鐵人二項）

（太臭屁下場就是推坑的契機）

另類的三鐵體驗

隔年看到DVTT醫聲論壇鐵人隊在高雄西子灣會館舉辦大小鐵人三項（游泳100公尺、撈蛤蜊5個、路跑3公里），另類的三鐵真是有趣啊！就一同和兒子報名下去，媽媽我就先報名了挑戰組（游泳1200公尺、撈蛤蜊5個、推輪胎20公尺、路跑10公里），當日正遇寒流低溫14度，不知哪來的鐵人魂我也是硬著頭皮下水，但浪過大而海游提前折回！因海水低溫很可惜兒子沒能體驗到開放性水域，不過這是一場和兒子同場「鐵人賽事」的初體驗。

（DVTT醫聲論壇鐵人隊─高雄西子灣會館舉辦大小鐵人三項）

2022 Iron Girl 和 Iron Kids

2021年下半年運動賽事延宕經過疫番波折，都得戴著口罩運動，連游泳池也是八月時才放寬防疫條件，這段防疫期間也得面臨運動練習的考驗，也不知道日後還有沒有賽事可參與，更珍惜能大口呼吸著，能自由運動著，有賽事參與是如此幸福啊！慶幸Iron Girl和Iron Kids這一天如願的到來，媽媽先比場專屬女人的標鐵，緊接著陪著參與兒子小小鐵人（游泳100公尺、單車2.5公里、路跑3公里），其實媽媽很怕你不敢游活水湖，當你游回岸上的那一刻，我超感動的啦！你說吃水很多次，穿救身衣很難游，起碼你不排斥還是努力嘗試，在你日記最後寫到你很開心（代表你是開心的完賽囉！很好很好），媽媽打從2018年鋪陳到推坑終於成功啦！順口問女兒明年想不想參加小鐵人呢？她非常堅決回應我......不要（哈哈哈）！

（賽後日記）

謝謝我的IRONMAN

最後....要謝謝我的IRONMAN─我老公，從賽前物資準備，賽中顧大又顧小充當攝影師與加油團，賽後又得長途從台東開車回台中，每年參與「鐵人賽事」總是全家出動，你總是用行動支持我，陪我精彩，共同陪伴孩子精彩，我只好用完賽杯好好陪你喝一杯了（哈哈）。賽場上大部份看到都是爸爸與兒子共同參與鐵人賽事，其實媽媽也是可以和兒子一起共同IRONMAN喔！所以非常推薦Iron Girl專屬女生辦的標鐵賽事既溫柔又安全，當日又能陪同孩子參與Iron kids。

這篇寫了好久啊兒子，就是想要記錄你成為小鐵人的這一刻，兒子謝謝你相信媽媽，願意勇敢挑戰自己！

（我的隊友IRONMAN）