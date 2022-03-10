賽事心得／台東國際女子鐵人三項賽 憨膽的新科女鐵人報到

我的圓夢之旅～51.5鐵人三項🏊‍♀️🚴‍♀️🏃🏻‍♀️

18歲那年，被拐去跑了人生第一場42公里太魯閣馬拉松後，「鐵人三項」就默默成了我想挑戰的夢想。一晃15年過去，在今年有同伴互相推坑相陪下，終於鼓起勇氣報名，要來實現心中的夢想。但從和友伴一起報名後，我們都沒有共同練習過，只是偶爾互相提供資訊、相互哀嚎都沒練習好緊張之類等等。雖然不知道這樣一起報名的意義是什麼，但我想當焦慮比賽時間趨近的壓迫時，能有一個相互宣洩讓自己不覺得孤單的伴就讓人內心足夠安穩了吧！

很多人說「投入三鐵就是投入錢坑」，但因為只是想來圓夢、看自己的能耐有多少，還不確定自己會不會愛上三鐵這樣的運動，所以真的不想為了一場賽事就投入金錢在裝備上，因此我真的勒緊皮包，抱持著能不花錢就不花錢的使命來準備裝備。整場比賽下來～游泳保命的浮標借的、騎乘最重要的公路車、帽子、太陽眼鏡也是借的，甚至賽前前一刻才借到運動手錶…

唯獨有妥善準備好口紅和編髮，準備讓自己美美的完賽，畢竟Iron girl香香女子三鐵最大的宗旨不就是這樣嗎😜。

小插曲：原本預計賽前一天要找台東當地的店家幫我們編美麗又不失帥氣的蜈蚣辮，結果前一天在台東跑了6、7間的美髮店都遇到店家要打烊了。天啊，我才不要披頭散髮狼狽完賽！最後只好手拙的幫自己和戰友編髮，還好勉強能應付面對專業攝手時不至於蓬頭垢面。

小筆記：台東的店家8點打烊，要找店家編髮要留意時間啊啊啊啊！

比賽前一直不知天高地厚的覺得自己跑步不是問題，畢竟自己週末都會偶爾跑步；腳踏車沒有這麼困難，好歹騎過Ubike從華江橋到碧潭；游泳交給教練指導就好，相信教練能讓我游泳過關的….，所以在比賽前我沒一口氣游1000公尺，也沒騎車超過20公里過，我就這樣憨膽的進到了三鐵的賽事….

前一日進到Iron girl 的會場就像大姥姥逛大觀園，與其說緊張，更多的興奮和期待，開心自己有這麼一日能參與到三鐵的盛會，於是和戰友就在會場不停的興奮拍照，看到選手看板上有自己的名字更是覺得好驕傲！

然而儘管謹慎準備賽前物品和狀態下，連海拔3000沒有枕頭床墊的高山都很好入眠的我，意外的因為民宿枕頭太高、棉被太暖讓我和戰友整！夜！睡！不！著！的到了比賽當日。

🏊‍♀️游泳前還在掙扎要不要帶浮標，因為前一天試游時，天兵的忘了用浮標和潛水衣卻覺得自己狀況很好，看到活水湖裡的小魚和海草還覺得新鮮有趣，然後就不知哪根筋不對熊熊覺得自己可以挑戰不用浮標，完全沒顧慮到試游只游了1/7里程啊！而且試游前我可是還因為沒有浮標拼命巴著教練不敢下水的啊⋯⋯。

好加在最後一刻天人交戰下沒有想不開，有帶著浮標下水。因為都還游不到第一顆粽子時，我就趴在浮標上載浮載沉的換氣，心裡不斷哀嚎：天啊～怎麼這麼遠！慘了！我游不完了啦！加上定位能力不太好，難免游歪蛇行讓自己游了好久才前進一點點距離…然後游游停停間，聽到岸邊有人大喊：快游！不要再摸魚了！趴在浮標上往後一看～怎麼辦！我後面沒有什麼人了耶，我好像殿後耶！！難道第一關就要被關門了嗎！

就這樣為了怕被救生員撈起來，我逼自己不能休息太久。還好，後面在邊游邊想：教練教的游泳動作、等等到轉換區要做什麼、聽說湖底有一艘假船在哪裡…藉由胡思亂想來轉移注意下，越游距離越遠，終於讓自己在折返時慢慢追上人潮。最後成功上岸時，不可置信自己竟然成功游完了1500公尺，覺得這一趟即使沒有完賽也值得了！但當然游泳都順利過了，我才不可能讓自己沒有完賽呢！

🚴‍♀️到了轉換區我記著一個個步驟，尤其記得塗上口紅（但卻忘了擦防曬…），不敢多做停留下緊接著40公里的騎乘，心裡一直很怕爆胎落鏈，然後總覺得車子怪怪一直在懷疑是不是爆胎了！是不是爆胎了！

騎到A點時腿很沒力，幾乎都用最小齒比；騎到B點整個逆風，速度一直拉不起來，就一直被超車…。但騎乘中儘管騎不快，仍有注意要讓自己一小時可以騎20公里，以免被關門，也有讓自己適時補充能量膠。

直到騎到第二圈過B點時，知道終點再撐一下就到了，開始咬著牙加快轉速，還和一旁的選手互相勉勵：耶！我們快結束了！加油！

🏃🏻‍♀️當騎完進入最後的跑步時，我以為一切就這麼的順利！好歹我也是跑步起家的，就算久未跑步，實力應該還有，跑步絕對是我三項裡面最好的。誰知道跑沒300公尺，大腿開始有緊繃收縮的感覺，試著再放慢速度，但沒多久仍舊抽筋了，而且是兩腿！！我停下來拉筋後繼續跑起來，但天不從我願啊！幾乎每跑1公里大腿就又抽起來，這10公里我就不斷的跑步、拉筋、跑步、拉筋，搭配整路狂吃鹽糖、狂和工作人員討肌樂噴著抽筋的大腿。每當停下來拉筋，看著其他選手從我身邊跑過，1個、2個、3個…然後離我越來越遠，真的很扼腕和不甘心，我還可以跑的啊～跑步我沒問題的啊～但我的大腿不爭氣啊😭。

連最後500公尺也不讓我衝刺一下！到了終點前300公尺再次迫不得已的停下來拉筋，才能繼續往前邁進終點拱門！整趟里程就這樣拖著雙腿回到終點😭。

但儘管如此，還是有記得遇到攝手的大砲要笑～這可是美美完賽的第一守則呢！

🏁衝入終點那一刻，我以為自己會痛苦兼感動的大哭，但完賽真的真的太開心了！尤其當終點前有認識的人大喊我的名字、為我振臂歡呼，我彷彿是第一名選手完賽般開心！即使雙腿還在抽筋，但我的喜悅完全藏不住，沒想到我做到了！！！我達到了自己目標的新一里程碑！

附上我弱弱的成績，相信若有下一次，我一定會更好！

30多歲還能圓夢，我感謝很多人也感謝自己。我想我愛上三鐵了，那種成就感、那種毅力、那種喜悅都難以言喻。這趟鐵人之旅發現自己的無限可能、認識了自己絕不放棄服輸的精神，我愛我自己冒險犯難與不屈不撓精神。未來，請持續保有這樣的態度去享受每一個當下與挑戰。

#我鐵人我驕傲#2022新科女鐵人報到