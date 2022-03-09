足球／貝克漢夫婦援助烏克蘭 豪氣捐超過3千給難民婦孺

前英格蘭足球巨星貝克漢（David Beckham）日前攜手妻子維多利亞（Victoria Beckham），將捐款100萬英磅（約新台幣3717萬元）給聯合國兒童基金會（UNICEF），以幫助受困戰火的烏克蘭婦孺。

長年投身公益的貝克漢，已在聯合國兒童基金會擔任親善大使長達17年，他每年都會籌集數百萬美元，來幫助全球弱勢兒童及受難家庭。對於受戰爭波及的烏克蘭人民，貝克漢也與愛妻維多利亞共同捐出100萬英鎊給聯合國兒童基金會，希望能盡一己之力提供救援，並呼籲全球關切兒童問題，特別是在戰爭中失去家人的孩子。

貝克漢選在國際婦女節呼籲外界一同伸出援手，「隨著烏俄戰爭來到第二週，各地家庭四分五裂，母親被迫帶著孩子逃難，一系之間成為了難民。約750 萬兒童正處危險之中，那些家庭急需幫助，這也就是我選在婦女節發起捐款活動的原因，請和我一同響應，並儘你所能幫助正在受苦的人民。」