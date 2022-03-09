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世足／俄羅斯被逐出世界盃！ FIFA直接宣布波蘭晉級

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯因攻打烏克蘭被禁賽，FIFA官方直接宣布波蘭晉級世界盃歐洲區資格賽。 美聯社
俄羅斯因攻打烏克蘭被禁賽，FIFA官方直接宣布波蘭晉級世界盃歐洲區資格賽。 美聯社

烏俄戰爭持續延燒，國際體壇也紛紛祭出制裁，先前國際足球總會（FIFA）與歐洲足球總會（UEFA）禁止俄羅斯選手參加比賽，如今再祭發抵制，國際足球總會宣布拒絕與俄國交手的波蘭直接晉級世界盃歐洲區資格賽。

國際足球總會日前宣布禁止俄羅斯舉辦世足資格賽，只能在中立球場出賽，並且要使用俄羅斯足協（RFU）的名義參賽，也不准使用國旗、國歌等俄國相關標誌。不過此項制裁讓同為世界盃歐洲區資格賽B組的波蘭、捷克、瑞典心生不滿，表明即便移師中立場地，仍拒絕與挑起戰爭的俄羅斯比賽。

國際足球總會今再祭出聲明，「以2022年卡達世界盃歐洲區資格賽來看，因先前俄羅斯被禁止參加國際足球總會與歐洲足球總會賽事，所以波蘭將直接晉級世界盃歐洲區B組決賽，屆時將面對瑞典和捷克之間比賽的勝方。」

由於烏克蘭仍陷戰火，國際足球總會也接受烏克蘭足總（UAF）先前的申請，將原定3/24碰上蘇格蘭的A組準決賽延至6月。

足球 俄羅斯 波蘭 烏克蘭 戰爭

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