快訊

調查局偵辦陸企在台挖角高科技人才 全台同步大搜索

20年沒換屋有多難？ 新北這3區屋主平均持有18年

青年盃／超風速破全國不算數 楊俊瀚：知道沒那麼簡單

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
楊俊瀚（中）在青年盃跑出10秒04佳績，但因為超風速不列入紀錄。記者陳正興／攝影
楊俊瀚（中）在青年盃跑出10秒04佳績，但因為超風速不列入紀錄。記者陳正興／攝影

我國最速男楊俊瀚今天在111年新北市全國青年盃田徑公開賽男子100公尺決賽，跑出10秒04的成績（參考成績10秒06）奪金，雖然超越了原先自己所保持的全國紀錄10秒11，但因為超風速（+2.9m/s ）不列入紀錄，讓楊俊瀚直言在看到成績後，就知道沒那麼簡單。

楊俊瀚2018年6月在日本大學田徑公開賽男子100公尺賽事跑出10秒11的成績改寫全國紀錄，而這項紀錄也已經維持了3年多，而今天青年盃決賽楊俊瀚以參考成績10秒06通過終點後，最終確認成績則為10秒04，不過他也直言在看到成績後就知道沒那麼容易，「跑完瞄到秒數，聽到老師講的時候，其實也覺得有這麼快嗎，但是代表說是可以達到的境界，繼續努力。」

楊俊瀚坦言，這場比賽的強度真的很高，儘管最終因超風速不列入紀錄，但仍讓他覺得收穫相當多，尤其在信心提升與未來目標上也變得更加明確，「這次回去還要檢討哪個環節做到或沒做到，但至少給自己很多信心可以再去嘗試。」

對於跑出相當接近10秒內的成績，楊俊瀚也坦言並沒有多想，反而更期待在每趟成績都能維持在10秒0、10秒1，再去想突破10秒關卡一事，「還是把重點放在自己身上，不管訓練、比賽或什麼時候突破，或許就像今天突然跑出來，這我也不能去預測，還是專注在可控因素中。」

亞洲男子100公尺選手目前僅有9人來到秒數「9字頭」，其中亞洲紀錄保持人為中國大陸選手蘇炳添去年在東京奧運寫下的9秒83。

楊俊瀚 田徑

延伸閱讀

影／楊俊瀚飆出10秒04男子百公尺奪冠

影／太可惜！楊俊瀚10秒04超風速破全國不列紀錄

青年盃／楊俊瀚小試身手 預賽10秒36最速晉級

青年盃公開男子萬米決賽 楊皓評全國賽首摘金

相關新聞

青年盃／超風速破全國不算數 楊俊瀚：知道沒那麼簡單

我國最速男楊俊瀚今天在111年新北市全國青年盃田徑公開賽男子100公尺決賽，跑出10秒04的成績（參考成績10秒06）奪...

空手道／「相信家鄉終將勝利」 烏克蘭東奧銅牌樂觀參戰

東京奧運空手道男子75公斤級銅牌得主霍魯納（Stanislav Horuna）和許多烏克蘭運動員一樣，在家鄉遭俄羅斯入侵後決心投入戰場，近日他接受《BBC》廣播節目專訪時提到自己「已準備好戰鬥」，他也樂觀表示，相信再過不久烏克蘭就能贏得勝利並回歸正常生活。

網球／英國希望送暖 墨瑞賽季獎金捐烏克蘭

烏俄戰火還沒結束，各界人士透過不同方式幫助烏克蘭，「英國希望」墨瑞（Andy Murray） 就宣布，將把2022年接續...

歐冠／為挺烏放棄破億代言 世界足球先生10分鐘就獨進3球

效力德甲拜仁慕尼黑的「世界足球先生」萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）近期發聲力挺烏克蘭，還為此與他的贊助商華為解約，粗估他將損失約500萬歐元（約新台幣1.54億）的廣告收入。

世足／俄羅斯被逐出世界盃！ FIFA直接宣布波蘭晉級

烏俄戰爭持續延燒，國際體壇也紛紛祭出制裁，先前國際足球總會（FIFA）與歐洲足球總會（UEFA）禁止俄羅斯選手參加比賽，如今再祭發抵制，國際足球總會宣布拒絕與俄國交手的波蘭直接晉級世界盃歐洲區資格賽。

影／楊俊瀚百公尺飆出10秒04 惜超風速不列入全國紀錄

111年新北市全國青年盃田徑公開賽，「最速男」楊俊瀚下午在男子100公尺決賽，以10秒04奪冠。楊俊瀚表示這場比賽也是今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。