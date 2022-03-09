青年盃／超風速破全國不算數 楊俊瀚：知道沒那麼簡單

我國最速男楊俊瀚今天在111年新北市全國青年盃田徑公開賽男子100公尺決賽，跑出10秒04的成績（參考成績10秒06）奪金，雖然超越了原先自己所保持的全國紀錄10秒11，但因為超風速（+2.9m/s ）不列入紀錄，讓楊俊瀚直言在看到成績後，就知道沒那麼簡單。

楊俊瀚2018年6月在日本大學田徑公開賽男子100公尺賽事跑出10秒11的成績改寫全國紀錄，而這項紀錄也已經維持了3年多，而今天青年盃決賽楊俊瀚以參考成績10秒06通過終點後，最終確認成績則為10秒04，不過他也直言在看到成績後就知道沒那麼容易，「跑完瞄到秒數，聽到老師講的時候，其實也覺得有這麼快嗎，但是代表說是可以達到的境界，繼續努力。」

楊俊瀚坦言，這場比賽的強度真的很高，儘管最終因超風速不列入紀錄，但仍讓他覺得收穫相當多，尤其在信心提升與未來目標上也變得更加明確，「這次回去還要檢討哪個環節做到或沒做到，但至少給自己很多信心可以再去嘗試。」

對於跑出相當接近10秒內的成績，楊俊瀚也坦言並沒有多想，反而更期待在每趟成績都能維持在10秒0、10秒1，再去想突破10秒關卡一事，「還是把重點放在自己身上，不管訓練、比賽或什麼時候突破，或許就像今天突然跑出來，這我也不能去預測，還是專注在可控因素中。」

亞洲男子100公尺選手目前僅有9人來到秒數「9字頭」，其中亞洲紀錄保持人為中國大陸選手蘇炳添去年在東京奧運寫下的9秒83。