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影／太可惜！楊俊瀚10秒04超風速破全國不列紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
楊俊瀚在青年盃男子100公尺決賽跑出10秒04的佳績，可惜因為超風速不列入紀錄。記者陳正興／攝影
楊俊瀚在青年盃男子100公尺決賽跑出10秒04的佳績，可惜因為超風速不列入紀錄。記者陳正興／攝影

我國最速男楊俊瀚今天在111年新北市全國青年盃田徑公開賽男子100公尺決賽，跑出10秒04的成績奪金，雖然改寫他在2018年日本大學田徑公開賽所創下的全國紀錄10秒11，不過因為超風速（+2.9m/s ）不列入紀錄，無緣改寫紀錄。

今年開季狀況不錯的楊俊瀚，在港都盃男子100公尺以10秒32成績摘金後，今天中午的青年盃預賽再跑出10秒36的成績，而下午登場的計時決賽，他更是衝出10秒04（參考成績10秒06）的佳績率先抵達終點，不過最終因為超風速不列入紀錄，但仍創下我國史上百米最快成績。

在室外田徑賽事中，因氣候條件對於短跑成績取得好成績至關重要，所以只要在200公尺以下的短跑比賽中若要被認定為「紀錄」，順風條件下最多只允許最大2.0公尺／秒，超過順風速度上限者，成績在當次賽會上有效，但賽後不會被認定為「紀錄」。

「最速男」楊俊瀚下午在青年盃男子100公尺決賽，以10秒04奪冠，振臂歡呼。記者陳正興／攝影
「最速男」楊俊瀚下午在青年盃男子100公尺決賽，以10秒04奪冠，振臂歡呼。記者陳正興／攝影

田徑 楊俊瀚

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