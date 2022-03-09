快訊

第26輪疫苗預約率僅3% 指揮中心再加碼接種可領500元族群

宗教團增2例醫護染疫！疑發生院內感染 門診暫停至3/13

空手道／「相信家鄉終將勝利」 烏克蘭東奧銅牌樂觀參戰

聯合新聞網 / 綜合報導
烏克蘭空手道名將霍魯納投身烏克蘭軍隊，他相信再過不久烏克蘭就能迎接勝利、回復正常生活。 截自霍魯納IG影片。
烏克蘭空手道名將霍魯納投身烏克蘭軍隊，他相信再過不久烏克蘭就能迎接勝利、回復正常生活。 截自霍魯納IG影片。

東京奧運空手道男子75公斤級銅牌得主霍魯納（Stanislav Horuna）和許多烏克蘭運動員一樣，在家鄉遭俄羅斯入侵後決心投入戰場，近日他接受《BBC》廣播節目專訪時提到自己「已準備好戰鬥」，他也樂觀表示，相信再過不久烏克蘭就能贏得勝利並回歸正常生活。

去年夏天，33歲的霍魯納在東京奧運贏得了空手道男子75公斤級銅牌，現在，他抄起武器投入烏克蘭軍隊，準備保家衛國，他說：「在精神層面我已經準備好了，準備好戰鬥了。我知道我不是在進攻，而是在『防守』。」

霍魯納表示，家鄉的許多城市都已被摧毀，被迫出現很多離開原本家園的難民，「他們的生活全變了。我待在一個相對安全的地方，我們正努力幫助那些離開家園的人。」據聯合國統計，目前有超過170萬人因俄軍入侵離開烏克蘭，這些難民大多選擇進入波蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦、匈牙利和斯洛伐克等鄰國。

儘管俄羅斯仍持續猛攻，霍魯納仍樂觀認為烏克蘭很快就能恢復正常生活，「我想在10天，或許兩週內，我們將贏得這場戰爭，人民的生活也將恢復正常。」他補充，有報導指稱俄軍的補給已經快要消耗殆盡。

霍魯納已開始想像自己回復正常生活的樣子：「我將能上去健身房、道場並繼續常規訓練。我將開始為下一場比賽或錦標賽做準備。」

東京奧運 烏克蘭 俄羅斯 難民 羅馬尼亞

相關新聞

羽球／與新加坡一哥對練好球連發 戴資穎談重返德國賽主因

德國公開賽我國球后戴資穎昨（8日）以21：11、21：15輕取美國華裔選手王苑力，在今年首役告捷。而今天休息一天後，明天將與世界排名第13的日本好手高橋沙也加爭取八強門票，再來則可能遭遇印度一姐辛德胡（Pusarla V. Sindhu）。

青年盃／楊俊瀚小試身手 預賽10秒36最速晉級

111年新北市全國青年盃田徑公開賽，「最速男」楊俊瀚今天中午在男子100公尺預賽小試身手，以所有選手中最佳的10秒36順...

網球／英國希望送暖 墨瑞賽季獎金捐烏克蘭

烏俄戰火還沒結束，各界人士透過不同方式幫助烏克蘭，「英國希望」墨瑞（Andy Murray） 就宣布，將把2022年接續...

歐冠／為挺烏放棄破億代言 世界足球先生10分鐘就獨進3球

效力德甲拜仁慕尼黑的「世界足球先生」萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）近期發聲力挺烏克蘭，還為此與他的贊助商華為解約，粗估他將損失約500萬歐元（約新台幣1.54億）的廣告收入。

空手道／「相信家鄉終將勝利」 烏克蘭東奧銅牌樂觀參戰

東京奧運空手道男子75公斤級銅牌得主霍魯納（Stanislav Horuna）和許多烏克蘭運動員一樣，在家鄉遭俄羅斯入侵後決心投入戰場，近日他接受《BBC》廣播節目專訪時提到自己「已準備好戰鬥」，他也樂觀表示，相信再過不久烏克蘭就能贏得勝利並回歸正常生活。

PGA／備戰球員錦標賽 潘政琮蓄勢待發瞄準冠軍

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）球員錦標賽將於美國時間10日登場，第4度參賽的旅美台灣高球好手潘政琮對於近況有自信，期待成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。