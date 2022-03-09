空手道／「相信家鄉終將勝利」 烏克蘭東奧銅牌樂觀參戰
東京奧運空手道男子75公斤級銅牌得主霍魯納（Stanislav Horuna）和許多烏克蘭運動員一樣，在家鄉遭俄羅斯入侵後決心投入戰場，近日他接受《BBC》廣播節目專訪時提到自己「已準備好戰鬥」，他也樂觀表示，相信再過不久烏克蘭就能贏得勝利並回歸正常生活。
去年夏天，33歲的霍魯納在東京奧運贏得了空手道男子75公斤級銅牌，現在，他抄起武器投入烏克蘭軍隊，準備保家衛國，他說：「在精神層面我已經準備好了，準備好戰鬥了。我知道我不是在進攻，而是在『防守』。」
霍魯納表示，家鄉的許多城市都已被摧毀，被迫出現很多離開原本家園的難民，「他們的生活全變了。我待在一個相對安全的地方，我們正努力幫助那些離開家園的人。」據聯合國統計，目前有超過170萬人因俄軍入侵離開烏克蘭，這些難民大多選擇進入波蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦、匈牙利和斯洛伐克等鄰國。
儘管俄羅斯仍持續猛攻，霍魯納仍樂觀認為烏克蘭很快就能恢復正常生活，「我想在10天，或許兩週內，我們將贏得這場戰爭，人民的生活也將恢復正常。」他補充，有報導指稱俄軍的補給已經快要消耗殆盡。
霍魯納已開始想像自己回復正常生活的樣子：「我將能上去健身房、道場並繼續常規訓練。我將開始為下一場比賽或錦標賽做準備。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言