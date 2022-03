NFL／邁向第18年！ 羅傑斯傳與包裝工簽下56億鉅約

包裝工明星四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers),據傳將與球隊延續合作關係, 有望簽下為期4年2億美元(約新台幣56.6億)鉅約,讓他有望成為NFL史上累積收入最高球員。

榮獲4次NFL最有價值球員的羅傑斯,日前在推特宣布新賽季將持續為綠灣包裝工效力。對於這次回歸他感到很興奮,但表示合約尚未完成協議,闢謠外界高薪傳聞。

羅傑斯去年季前傳與球團高層鬧不合、離隊流言傳得滿天飛,包裝工季後賽又不敵49人隊,粉碎了他期盼已久的冠軍夢,去留問題也再度湧上檯面,羅傑斯先前被傳出獅子大開口,打算向球團索取一年5000萬美元的鉅額薪資,但隨即他也出面澄清絕非如此。

如今確定重返包裝工,《NFL Network》記者Ian Rapoport也爆料,雙方將會訂下一紙4年2億美元的天價合約,平均年薪高達5000萬美元,其中1.53億美元是保障薪資,這張合約將使羅傑斯成為NFL史上收入最高的球員。

Hey everyone, just wanted to clear some things up; YES I will be playing with the @packers next year, however, reports about me signing a contract are inaccurate, as are the supposed terms of the contract I “signed”. I’m very excited to be back 💪🏼 #year18❤️