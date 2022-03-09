NFL／邁向第18年！ 羅傑斯傳與包裝工簽下56億鉅約
包裝工明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），據傳將與球隊延續合作關係， 有望簽下為期4年2億美元（約新台幣56.6億）鉅約，讓他有望成為NFL史上累積收入最高球員。
榮獲4次NFL最有價值球員的羅傑斯，日前在推特宣布新賽季將持續為綠灣包裝工效力。對於這次回歸他感到很興奮，但表示合約尚未完成協議，闢謠外界高薪傳聞。
羅傑斯去年季前傳與球團高層鬧不合、離隊流言傳得滿天飛，包裝工季後賽又不敵49人隊，粉碎了他期盼已久的冠軍夢，去留問題也再度湧上檯面，羅傑斯先前被傳出獅子大開口，打算向球團索取一年5000萬美元的鉅額薪資，但隨即他也出面澄清絕非如此。
如今確定重返包裝工，《NFL Network》記者Ian Rapoport也爆料，雙方將會訂下一紙4年2億美元的天價合約，平均年薪高達5000萬美元，其中1.53億美元是保障薪資，這張合約將使羅傑斯成為NFL史上收入最高的球員。
Hey everyone, just wanted to clear some things up; YES I will be playing with the @packers next year, however, reports about me signing a contract are inaccurate, as are the supposed terms of the contract I “signed”. I’m very excited to be back 💪🏼 #year18❤️— Aaron Rodgers (@AaronRodgers12) March 8, 2022
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