PGA／備戰球員錦標賽 潘政琮蓄勢待發瞄準冠軍

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）球員錦標賽將於美國時間10日登場，第4度參賽的旅美台灣高球好手潘政琮對於近況有自信，期待成為第3個拿下這項賽事冠軍的亞洲選手。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）年度第5大賽球員錦標賽，總獎金高達2000萬美元（約新台幣5億7280萬元），將於當地時間10日至13日在美國佛羅里達州的龐特韋德拉海灘（ Ponte Vedra Beach）TPC鋸齒草球場舉行。

東京奧運高球銅牌得主潘政琮近況不錯，2月捷恩斯邀請賽勇奪第9名，前一站本田菁英賽以並列第16作收，他曾在2018年、2019與2021年參加球員錦標賽，最佳成績為2018年並列46名。

近期表現有助於潘政琮提升自信心，他賽前分享其中的關鍵，「整整1年，到目前為止，我並沒有把注意力放在揮桿的技術上，而是更加關注我的節奏，尤其是推桿和長桿，這真的有助於提高我擊球的穩定性，讓我在更好的位置上抓到小鳥」。

美國高球好手湯瑪斯（Justin Thomas）將尋求賽事衛冕，其他名將也將齊聚一堂，曾在2019年美國RBC傳承高球賽奪得PGA生涯首冠的潘政琮，同樣期待能角逐冠軍，希望成為第3個拿下這項賽事冠軍的亞洲選手，「以我現在的打法，我覺得自己可以有機會」。

「（贏得球員錦標賽）是最偉大的成就。」潘政琮表示，與大滿貫賽相比，「這場比賽總是吸引最強大的球員參賽，如果你擊敗了世界上所有的頂級球員，那將是一個相當大的成就」。

第4度參賽的潘政琮也展現自信，他說：「我必須確保我的節奏是正確的，你必須在這裡推得很好，而這裡的長草特別長，所以開球非常重要。」