歐冠／為挺烏放棄破億代言 世界足球先生10分鐘就獨進3球

效力德甲拜仁慕尼黑的「世界足球先生」萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）近期發聲力挺烏克蘭，還為此與他的贊助商華為解約，粗估他將損失約500萬歐元（約新台幣1.54億）的廣告收入。

在俄烏戰爭爆發後，世界盃資格賽附加賽和俄羅斯同組的波蘭就率先表明抵制俄羅斯，身為波蘭隊長的萊萬說：「這不是俄羅斯球迷、球隊的責任，但我們不能假裝沒有這些事情，還是要力挺烏克蘭。」

此外，萊萬原為中國手機大廠華為的代言人，但在他得知華為疑似幫助俄羅斯免於遭烏克蘭駭客攻擊後，毅然決然和華為解約，這個舉動預估也將讓他損失約500萬歐元。

而這位33歲的世界足球先生表現依舊驚人，在剛結束的歐冠十六強賽中，萊萬僅花10分鐘就獨進3球，生涯第五度在歐冠上演帽子戲法，僅次於兩位當代足球巨星梅西（Lionel Messi）和C羅（Cristiano Ronaldo）的8次，終場幫助拜仁以7：1輕取薩爾斯堡晉級八強。