青年盃／楊俊瀚小試身手 預賽10秒36最速晉級
111年新北市全國青年盃田徑公開賽，「最速男」楊俊瀚今天中午在男子100公尺預賽小試身手，以所有選手中最佳的10秒36順利晉級，決賽將於下午2點05分登場。
楊俊瀚今年開季首站為2月底在高雄舉行的港都盃全國田徑錦標賽，他在男子100公尺、200公尺項目，分別以10秒32與20秒92成績摘金，日前他也在個人社群網站上分享到當時的比賽心情，強調在去年10月的全運會後隔了好幾個月才再比賽，相當期待與興奮。
楊俊瀚指出，去年全運會後就針對技術層面跟跑的動作去做加強和修正，期待把訓練的東西發揮在比賽中，儘管成績沒有預期的那麼好，但確實有把訓練的東西在比賽中施行，談到今年比賽計畫，他也強調希望在亞運前調整到自己該有的水準，並在亞運上突破自己的成績
而本周在板橋田徑場舉行的青年盃，則是楊俊瀚本賽季的第二場比賽，在今天率先登場的男子100公尺賽事中，楊俊瀚在中午登場的預賽於14組中壓軸登場，最終小試身手跑出10秒36的成績，不僅是該分組第1名，也是預賽所有選手中的最快成績，晉級到下午2點05分的決賽。
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