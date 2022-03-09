網球／英國希望送暖 墨瑞賽季獎金捐烏克蘭
烏俄戰火還沒結束，各界人士透過不同方式幫助烏克蘭，「英國希望」墨瑞（Andy Murray） 就宣布，將把2022年接續賽季的獎金捐給聯合國兒童基金會（UNICEF），幫助烏克蘭。
墨瑞透過社群平台表示，儘管烏克蘭正受戰火波及，教育的重要性仍在，聯合兒童基金會努力讓流離失所的孩童提供學習管道，「他們也幫助受損學校的重建，還有更換設備和硬體設備。」
墨瑞本身就是聯合國兒童基金會的英國大使，他今年的獎金將捐給烏克蘭，作為俄羅斯入侵時期的緊急醫療用品及兒童發展工具的資金。
「烏克蘭的孩童需要和平，現在。」墨瑞寫道。
最高排名曾居世界第一的墨瑞，生涯獎金數超過6200萬美金，在ATP史上高居第4位，僅次於「三巨頭」約克維奇（Novak Djokovic）、「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。
不過墨瑞近年受傷所困，成績和獎金數都不如全盛時期，今年目前累積獎金是26萬6692美金。
不只墨瑞送暖，投身軍旅的烏克蘭退役選手斯塔霍斯基（Sergiy Stakhovsky）先前也上傳和小約的對話，感謝小約詢問是否需要經濟上的援助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言