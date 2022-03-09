羽球／與新加坡一哥對練好球連發 戴資穎談重返德國賽主因

德國公開賽我國球后戴資穎昨（8日）以21：11、21：15輕取美國華裔選手王苑力，在今年首役告捷。而今天休息一天後，明天將與世界排名第13的日本好手高橋沙也加爭取八強門票，再來則可能遭遇印度一姐辛德胡（Pusarla V. Sindhu）。

睽違8年再度參與德國公開賽的小戴昨僅花32分鐘就以直落二擊敗對手，輕鬆晉級十六強。教練賴建誠表示，由於本屆賽事僅戴資穎一名台灣選手參賽，所以他會和當地的他國選手一起訓練。

其中，戴資穎和新科世錦賽冠軍駱建佑對練的影片曝光，只見小戴頻頻擊出好球，將這位新加坡一哥前後左右調動，但新科冠軍也不是省油的燈，小戴同樣打得吃力，救球時直喊「哎唷」，不過最終還是由戴資穎拿下分數，並真情流露高舉右手喊「YES！」

此外，戴資穎也透露他決定睽違8年重返德國公開賽的主要原因，他表示因為台灣的防疫規定較嚴格，返國隔離時間較長，打德國公開賽的主因是為了調時差，並適應比賽感覺。他直言，若在狀態未調整至最佳的情況下直接參加全英賽，返台又得進行長時間隔離，因此參加德國公開賽也算是替接下來的全英賽做準備。