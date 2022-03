羽球／與新加坡一哥對練好球連發 戴資穎談重返德國賽主因

德國公開賽我國球后戴資穎昨(8日)以21:11、21:15輕取美國華裔選手王苑力,在今年首役告捷。而今天休息一天後,明天將與世界排名第13的日本好手高橋沙也加爭取八強門票,再來則可能遭遇印度一姐辛德胡(Pusarla V. Sindhu)。

睽違8年再度參與德國公開賽的小戴昨僅花32分鐘就以直落二擊敗對手,輕鬆晉級十六強。教練賴建誠表示,由於本屆賽事僅戴資穎一名台灣選手參賽,所以他會和當地的他國選手一起訓練。

其中,戴資穎和新科世錦賽冠軍駱建佑對練的影片曝光,只見小戴頻頻擊出好球,將這位新加坡一哥前後左右調動,但新科冠軍也不是省油的燈,小戴同樣打得吃力,救球時直喊「哎唷」,不過最終還是由戴資穎拿下分數,並真情流露高舉右手喊「YES!」

此外,戴資穎也透露他決定睽違8年重返德國公開賽的主要原因,他表示因為台灣的防疫規定較嚴格,返國隔離時間較長,打德國公開賽的主因是為了調時差,並適應比賽感覺。他直言,若在狀態未調整至最佳的情況下直接參加全英賽,返台又得進行長時間隔離,因此參加德國公開賽也算是替接下來的全英賽做準備。

LKY getting his ass handed by TTY mans not ready for the tty-flavored deceptions pic.twitter.com/Ml1wKkD33S