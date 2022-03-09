動起來！雲林健康運動資訊平台抽獎鼓勵運動

雲林縣政府今上午9點，在大禮堂辦理2022雲林全民健康運動年啟動儀式，計畫處處長李明岳說明，運動年以健康管理及常規運動為兩大主軸，並公布雲林首創「雲林健康運動資訊平台」、「健康管理系統」，結合抽獎活動鼓勵民眾多運動。

縣長張麗善表示，雲林縣是高齡化城市，但平均壽命只有78.74歲，相較全國平均壽命80.84歲，足足少了2.1歲。縣府不只爭取到2025年全國運動會主辦權，也改善20鄉鎮市運動設施夜間照明，更推出健康管理系統，希望民眾透過運動、飲食習慣改變，強健身體增長壽命。

李明岳說，雲林健康資訊平台為全台首創，透過一站式平台，整合跨局處及各界健康運動資訊，讓民眾方便掌握資訊。3月5日已於古坑鄉辦理一場健走活動，參與民眾約有1000人，預計斗南會突破1500人。

為推廣運動，李明岳分享，每天提早一小時起床運動，不只神清氣爽，三個月腰圍也減少2公分。理事長郭至恆也以身作則，在現場演示花式跳繩的技巧。

但也有民眾提出質疑，個人資訊上傳健康管理平台恐被不肖人士利用。對此李明岳說明，目前是使用由是方電訊所推出的健康管理APP「是方I健康管理系統」，資料保密上可放心。

林義傑分享，過去很多人誤把勞動當運動，要將運動導入生活很容易，從健走、慢跑開始，這些都是比較簡單，且一個人就可從事的運動，若較大運動量需求，也可接觸球類運動。