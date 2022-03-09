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上帝之手！ 馬拉度 刺青化解俄烏戰爭前線記者危機

中央社 / 布宜諾斯艾利斯8日專電
在戰地前線採訪的一個智利籍記者團隊日前遭疑為俄國間諜，還好因身上的阿根廷足球傳奇人物馬拉度納刺青獲得清白。 截圖自推特
在戰地前線採訪的一個智利籍記者團隊日前遭疑為俄國間諜，還好因身上的阿根廷足球傳奇人物馬拉度納刺青獲得清白。 截圖自推特

在戰地前線採訪的一個智利籍記者團隊日前遭疑為俄國間諜，在烏克蘭檢查哨被捕，最終因記者身上的阿根廷足球傳奇人物馬拉度納刺青獲得清白。

根據阿根廷媒體TN報導，位於俄烏戰線的智利記者馬塔馬拉（Daniel Matamala）和攝影師團隊，在一處烏克蘭檢查哨遭扣查，烏克蘭警方懷疑記者團隊為俄國間諜，當場沒收手機、攝影器材，並送押至警局。

因為語言不通，與警方的溝通不順利，直到警方看到其中一名攝影師的阿根廷護照，開始以烏克蘭語說起阿根廷足球明星梅西Lionel Messi）和馬拉度納（Diego Maradona），這時阿根廷籍的攝影師立即秀出小腿上的10號馬拉度納刺青，緊張氣氛突然轉緩。

靠著世界共同語言足球，烏克蘭警方釋放了記者團隊並歸還攝影器材。馬塔馬拉在個人IG限時動態說，「上帝之手拯救了我們」。

馬拉度納 梅西 Lionel Messi

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