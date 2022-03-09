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賽事心得／台東國際女子鐵人三項賽 人生初鐵

運動筆記 / 林千琪

鐵人賽最困難的項目是游泳，花了三年的時間練習，從不會游到開放水域，要感謝趴趴亞娛式泳團的訓練，教練每週開課，從基本的打水就要練很久了，畢竟成人學游泳難度真的較高，在教練嚴厲兼耐心的指導下，我終於下海了─布袋小確幸海游，經過一番掙扎，完成了海泳，雖然心驚驚，還是完成了我的壯舉，感謝泳團夥伴們的鼓勵及陪伴。

開放水域真的需要練習，不然真的回不了岸，初次到活水湖，裡面的水草讓我心跳加速，感覺會被纏繞住，無限想像，但是聽到哨聲，也只能跳了，游到第二種子時，已經氣喘吁吁，只好再冷靜下來，讓節奏放慢，折返點後有比較順了，而且距離實實在在的1500公尺，真的好虐心，最後300公尺，真的快沒力了，只能咬牙撐住，好不容易上岸了，有點傻掉，但活著上岸，只有痛快形容了。

至T1轉換區搞了好久，一看錶已經10分鐘過去了，驚呆的我只好快馬加鞭，騎上車之後發覺忘記帶墨鏡，唉，也只能繼續踩下去了，逆風順風，全程管制很好騎，不得不說台東真的是鐵人的天堂。

完成了40K再進轉換區，這次加快速度跑出去，到5k時補充一包刺五加能量包，變的超有力的，還可以加速ㄟ，拿了二個手環之後，跑步進終點，還有紳士團地獎杯，耶，就這樣完成了鐵人三項，我成為新科女鐵人※ 

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