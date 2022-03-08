羽球／新賽季第一戰 戴資穎德國賽快打奪首勝

年初締造「世界球后」在位超過200周的我國羽球名將戴資穎，今天在德國迎接2022年賽季第一戰，將近3個月沒出賽小戴再度展現球后身手，只花32分鐘就以21：11、21：15拍下華裔美籍對手王苑力，晉級第二輪。

德國公開賽屬於BWF超級300系列賽，總獎金18萬美金，小戴新賽季選擇德國出發，為16日開打的全英公開賽暖身。

小戴曾在2017、2018年締造全英公開賽2連霸，19年再闖決賽但挑戰3連霸失利，敗給大陸「一姊」陳雨菲，但小戴隔年再捧冠，締造連4年闖最終戰並打下3冠的驚人成績。

去年小戴雖沒參與全英公開賽，但在東京奧運奪銀，打下隊史第一面女單獎牌，12月世錦賽再帶回追平隊史最佳的銀牌，仍是收穫滿滿的一年。

2022年賽季，小戴從歐洲出發，她3日抵達德國，今天在早場迎接新賽季首戰；面對世界排名35的王苑力，小戴開賽就連得3分，雖一度陷入5：6落後，但馬上以一波8：0攻勢拉開差距，以21：11先下一城。

第二局小戴也是在10：8時連拿5分擴大優勢，最終就以21：15迎接對戰3連勝。

小戴是唯一台將代表，下輪將碰華裔法籍的齊雪霏和日本女將高橋沙也加對戰勝家。