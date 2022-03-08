THE NORTH FACE新系列 越野跑者江晏慶分享年度新計畫

沿途而上，征服山野，探索永不停止。The North Face推出2022春夏戶外探索系列，助力探索者回歸自然，以山為路，以心為徑，在「跑」山越嶺中感受人生。2022春夏戶外探索系列新品持續以創新科技助力戶外徒步及越野跑運動。VECTIV越野跑鞋新品具有卓越的穩定性、突出的抓地力和增強緩震特性的產品優勢，以及同樣柔軟透氣的舒適穿感，無論是戶外徒步還是越野跑，都能為戶外運動者提供持久動力。為了新產品上市品牌特別邀請越野跑運動員江晏慶以越野跑探索陽明山，在熟悉的山徑上發現驚喜。

挑戰野跑陽明山 在熟悉的山徑發覺驚喜

縱然是一條再熟悉不過的道路，只要你滿懷好奇心，或是用不一樣的方式進行探索，都能發現驚喜。陽明山裡的步道對於台北市民來說，都是很容易拜訪的健行山徑，同時也是給越野跑初學者練功的好去處。The North Face簽約運動員江晏慶認為：「陽明山上不論擎天崗或是周邊步道，大都路線單純，指標清楚不容易迷路，加上多半鄰近一般道路撤退容易，很推薦給想入門越野跑的新手體驗」。

同時在裝備的選擇上，江晏慶特別推薦鞋底具有3D 承托板設計的VECTIV系列跑鞋給越野跑新人，他表示：「VECTIV鞋款的3D承托板能降低外在環境對於足底的干擾，有了這塊承托板，跑步時腳掌踩在板子上，避免碎石或是土徑上凹凸不同的障礙物讓雙腳受傷，讓不熟悉越野跑的新手能更安全地探索這項運動。」

進入新的一年，江晏慶也分享了個人的2022年目標與挑戰。除了參與更多國內的賽事以及針對越野跑運動的推廣和教學工作之外，江晏慶還有新的計畫，他說：「如果可以的話，今年想找幾座國內的高山來訓練及挑戰，希望可以打破自己過去的成績，或是創造一些紀錄。」在賽事的部分，江晏慶今年還想挑戰 FXT 超級鐵人賽，他也分享特別想參加這項賽事的原因：「過去我曾經拿下了南投國際超級鐵人賽的季軍，再加上受到國內自行車好手范永奕老師傷後復出的激勵。或許我現在訓練的時間不像以往充裕，不過我很想試著回歸到這個舞台上，不論表現是好是壞。」

江晏慶。 The North Face

穿梭林間 徒步秘境

心有徑，無懼距離。對於徒步愛好者來說，一雙舒適又穩健的徒步鞋是遠行路上的關鍵裝備。VECTIV Fastpack FUTURELIGHT™️ 輕量徒步鞋具有超高水平的緩震表現，將穩定性能發揮到極致。前掌採用3D VECTIV TPU承托板，鎖住足底的同時，還能帶來強勁推進力；弧形滾軸中底進一步優化觸地姿勢，降低衝擊力；SURFACETRL高性能大底則具有超強抓地力，可巧妙應對多種地形；鞋面採用The North Face自主研發FUTURELIGHT™️科技，防水透氣，可滿足各種運動需求。此次系列還將囊括多款性能卓越、靈活舒適的徒步鞋新品，協助打造更輕盈自在的徒步體驗，讓每一位探索者都能在大自然中暢快前行，解鎖更多美好的戶外體驗。

漫步自然面對多變氣候，服飾的功能性同樣重要。春夏全新硬殼夾克採用DryVent科技，兼具防水、排濕、耐磨三重功能，無論是戶外徒步，還是短途旅行，都能輕鬆應對突變天氣。同時夾克附帶可調節的三片式風帽，以及自帶安全拉鍊的插手口袋，為外出探索帶來更多便利。服飾的立體廓形搭配極具春夏氛圍的米色或粉色，為每一次山野徒步注入更多活力。

跨越山海 追逐天地

山有路，勇往直前。越野跑作為一種高強度戶外運動方式，時刻考驗著越野跑鞋的耐磨性能，更需要適應各種地形和氣候條件。搭載前掌3D VECTIV TPU 承托板的VECTIV Eminus，緩震效果更持久，憑藉柔韌、軟彈的穿著感，為足部帶來長時間的舒適。運用於鞋底的弧形滾軸以及SURFACETRL抓地橡膠，以極大限度保證了跑者的速度和穩定狀態，無懼高低起伏的野徑彎道，隨時開跑衝刺。鞋面採用流線型設計，同時選用帶有3D列印條紋的輕質透氣網面，有效保持乾爽舒適。而特有的反光粉色，更讓人眼前一亮。

項婕如。 The North Face

跑山越嶺時，不僅要確保鞋履足夠舒適，也需要以富有機能性的輕裝上陣。本季的戶外越野跑服飾兼具輕盈質感和防護力，是跑者馳騁野外的不二之選。越野跑衝鋒衣選用非氯化DWR 防潑水處理，極大地加強了防護力度；局部彈力袖口，可隨心調節。同時，「Trail」字樣源自The North Face 1973-1974產品目錄，不僅是對經典設計的傳承與創新，亦展現品牌越野跑產品線的獨特地位。此次更為女性推出專屬運動內衣，採用多孔設計，確保透氣性，同時加固肩帶讓女性無懼奔跑，一往無前。

山有路，心為徑。在廣闊山野之間，總有一條路為你而開！The North Face 2022春夏系列戶外徒步及越野跑產品現已上市，邀您解鎖全新裝備，即刻開始探索未知。

我們相信，總有一條路為你而開

一條重溫赤子之心的路

一條打開視野格局的路

一條感受不羈心跳的路

即刻翻山越嶺，找尋屬於你的路