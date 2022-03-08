青年盃／克服晴天劣勢 黃郁媃、施妤昕1萬公尺金包銀

儘管學校所在的基隆被公認是全台最會下雨的城市，讓基隆女中田徑隊中長跑好手黃郁媃、施妤昕更習慣在陰雨中練習、比賽，不過兩人今天在新北市全國青年盃田徑公開賽高女1萬公尺決賽，於大好晴天下分別跑出破大會紀錄的38分32秒30，以及破個人最佳的40分11秒63成績，在該賽事完成金包銀的任務。

過去以基隆田徑場為訓練基地的基隆女中田徑隊，在田徑場整修預計今年底才會完工的情況下，一度為了訓練成為田徑場上的遊牧名族，不過過去一段時間受到國內疫情升溫影響，又只能回到只有200公尺跑道的校內進行訓練，加上基隆從年初至今雨勢不斷，讓訓練環境又變得更加刻苦。

在這次的青年盃中，代表基隆女中出賽的中長跑好手黃郁媃、施妤昕與劉欣慧又跑出佳績，黃郁媃、施妤昕今天在高女1萬公尺決賽金包銀，黃郁媃還改寫保持3年的大會紀錄，劉欣慧則在高女1500公尺奪下銅牌，基隆女中一日收下3面獎牌。

其中去年全中運就以高一身分奪下雙銀的黃郁媃，去年新北全運會跑出38分23秒80的第7名成績，這次回到幸運地板橋田徑場又跑出生涯第2佳成績，讓前陣子狀態不佳的她直言找回信心，「今天前2000公尺還在適應場地和天氣，畢竟還是比較習慣在陰雨天跑，對於今天的配速還蠻滿意的，接下來的全中運也希望能拚金牌。」

高三的施妤昕過去一年則是受到傷勢所苦，成績已經停滯一段時間，不過今天她跑出個人生涯最佳的40分11秒63，在黃郁媃之後第二位抵達終點，直言相當訝異，「過去一年看到同學、學妹一直在進步，其實蠻心急的，但我也不斷告訴自己不要被秒數限制，希望能突破自己的心魔。」